Торговые площади «преемник» «Универсама» обещает сохранить

Первые этажи объекта, который предполагается построить на месте «Универсама» в центре Новосибирска, будут отданы под торговые площади. Об этом сообщил глава города.
— Насколько я знаю, сегодня архитектор прорабатывает вариант, который бы украсил улицу Ленина, не испортил внешнего вида, а в стиле улицы Ленина появился бы какой-то новый объект на месте этого здания магазина, — говорит глава города Анатолий Локоть. — Но при этом первые этажи предполагается оставить именно за торговым центром, чтобы это предназначение не было утеряно.
Какой конкретно объект появится на месте универсама, градоначальник не конкретизирует.
— Сегодня разрабатывается проект, который украсил бы Новосибирск. Универсам в том виде, в котором существует, не украшает улицу Ленина, тем более напротив кинотеатра «Победа», — считает Анатолий Локоть. — Выглядит это неряшливо, просто архаизм какой-то.
Окончательно судьба участка должна решиться по итогам электронного голосования в январе следующего года.
Ранее редакция сообщала о перспективах застройки территории, прилегающей к аэропорту Северный.
Фото редакции
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