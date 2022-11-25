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Торговые площади «преемник» «Универсама» обещает сохранить

  • 25/11/2022, 15:30
Автор:
точечная застройка
О высотной застройке «вслух» пока не говорят.

Первые этажи объекта, который предполагается построить на месте «Универсама» в центре Новосибирска, будут отданы под торговые площади. Об этом сообщил глава города.

Насколько я знаю, сегодня архитектор прорабатывает вариант, который бы украсил улицу Ленина, не испортил внешнего вида, а в стиле улицы Ленина появился бы какой-то новый объект на месте этого здания магазина, говорит глава города Анатолий Локоть. Но при этом первые этажи предполагается оставить именно за торговым центром, чтобы это предназначение не было утеряно.

Какой конкретно объект появится на месте универсама, градоначальник не конкретизирует.

Сегодня разрабатывается проект, который украсил бы Новосибирск. Универсам в том виде, в котором существует, не украшает улицу Ленина, тем более напротив кинотеатра «Победа», считает Анатолий Локоть. Выглядит это неряшливо, просто архаизм какой-то.

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Страсти вокруг строительства высотного ЖК на месте магазина «Универсам» в Новосибирске не утихают

Напомним, что жители окрестных многоквартирных домов уже на протяжении полугода обеспокоены возможным соседством с новой высоткой, для появления которой городскому руководству необходимо перезонировать земельный участок. О будущем перезонировании пока официально тоже не сообщается. Тем не менее местные общественники уже подготовили обращения и к мэру, и к губернатору с требованием не допустить строительства высотки. Среди основных аргументов противников строительства — проблемы с инсоляцией, парковочными местами, а также изношенность коммунальной инфраструктуры. А на состоявшееся недавно заседание комиссии по ПЗЗ земельных участков при департаменте строительства, где должен был обсуждаться вопрос по поводу судьбы участка, занятого универсамом, представители подразделений мэрии не пустили значительную часть выступающих против застройки общественников, аргументировав это дефицитом посадочных мест в зале.

Окончательно судьба участка должна решиться по итогам электронного голосования в январе следующего года.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах застройки территории, прилегающей к аэропорту Северный.

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : точечная застройка новостройки Новосибирска


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