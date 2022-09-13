Укрепление властной вертикали или запрос на новые лица?

Насколько крепки позиции единороссов?

Состоявшиеся как в России, так и в Новосибирской области выборы разного уровня — от депутатов органов местного самоуправления до глав регионов — выявили, на первый взгляд, тенденцию «цементирования» системы государственной власти. Как уже сообщалось, губернаторские кресла в регионах России и подавляющее большинство депутатских мандатов в единый день голосования в Новосибирской области получили представители партии власти.

Отчасти федеральной повестки касается и политолог Владимир Леонтьев.

— Соперничество было, свои предложения у каждого из кандидатов были, — рассуждает он. — Но в итоге получился положительный результат для власти со стороны избирателя. Это, в целом, может говорить об укреплении власти. В принципе, ничего неожиданного нет. Выборы проведены корректно, каких-то явных нарушений не было. А мелкие бывают в любой избирательной кампании. Тем не менее губернаторы, которые важны для руководства страны, получили положительную оценку.

Однако, по мнению кандидата политических наук, преподавателя магистерской программы НГУ «Прикладная политология» Надежды Пономаренко, несмотря на абсолютное большинство, полученное по итогам выборов, говорить об укреплении позиции партии власти в государственном масштабе по итогам единого дня голосования- 2022 не стоит. Как считает собеседница редакции, текущие условия, в том числе международная повестка, могли бы теоретически привлечь на сторону представителей власти гораздо больше потенциальных избирателей

— «Единая Россия» лидирует, но результаты ниже, чем предполагалось, — считает политолог. — При условии такой консолидации общества результаты должны быть на порядок выше. Такой процент говорит о том, что система дает сбой. Вообще, у нас выборная система достаточно стерильна, она работает на то, чтобы побеждал согласованный кандидат. Система исключает любые риски. Плюс наша ситуация со спецоперацией. Казалось бы, консолидация общества достаточно высокая, партия власти активно это использует. Но для такой стерильной системы и такого уровня консолидации показатели низковаты. Это говорит о том, что в обществе если не недовольство, то какие-то его запросы партия власти недорабатывает, не видит их. Чувство нестабильности дает свой результат.

— Она в очень в плохом состоянии, — говорит об оппозиции Надежда Пономаренко. — Нет серьезной оппозиции, нет серьезных кандидатов. Избиратели это чувствуют, обмануть их очень сложно. Оппозиция никак не пользуется действующей ситуацией, оппозиционные кандидаты пока не находят отклика у населения. Самая главная проблема оппозиции в России — не ограниченные условия, а то, что она не подбирает кандидатов, приемлемых для общества. Нет таких кандидатов-лидеров, которые могут повести за собой электорат.

Новосибирская область: новые и не очень лица

При этом, как отмечает эксперт, по сути, не обозначает себя в должной мере и оппозиция.

Что касается выборов непосредственно в Новосибирской области, в частности довыборов депутата Заксобрания по округу №4, то оба эксперта сходятся во мнении, что определяющим исход единого дня голосования-2022 фактором стал запрос жителей Барабинского и Здвинского района на новые лица в местном политбомонде. Напомним, что по предварительным итогам, уже озвученным председателем избиркома Ольгой Благо, победителем выборов на округе стал выдвиженец «Единой России» Виталий Новоселов. На втором и третьем местах расположились самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов. Четвертое место занял коммунист Сергей Зарембо.

— Может быть вариант неконсолидированной оппозиции, — говорит Надежда Пономаренко. — Но, думаю, что сыграл роль просто эффект нового лица.

— Во-первых, сработал принцип «кто на новенького», — рассуждает собеседник издания. — Да, у Новоселова и раньше была хорошая пиар-подготовка, но он вошел туда, где ждали новенького. Во-вторых, что касается действующих оппонентов, то избиратель видит, что они уже не могут решить ту или иную ситуацию, потому и ставят на новенького. Выборы носят характер прицела на будущее: избиратель надеется, что новый человек что-то решит. Я всегда говорю: прежде чем проводить выборную кампанию, проанализируйте ситуацию на округе, спросите, что нужно избирателям.

По мнению Владимира Леонтьева, помимо запроса на новые лица, команда победителя выборов минимизировала ряд ошибок, периодически допускаемых представителями других политических сил и их избирательных штабов.

Владимир Леонтьев опровергает точку зрения, что кандидаты не от власти растащили друг у друга протестные голоса.

— Количество оппонентов говорит о том, что да, вроде бы голоса растащили, — говорит эксперт. — Но если кто-то когда-то снимается в пользу одного кандидата, то эти голоса не складываются. Люди не идут голосовать за другого кандидата, максимум несколько человек по просьбе, а остальные не идут, а то и могут поддержать противоположную сторону. Человек голосует по накопленным впечатлениям: как команда кандидата за 1,5 месяца смогла донести ту или иную ситуацию. Не действует миф: в последнюю неделю вывесим листовки, выступим и победим.

В то же время, как уже было сказано, основной соперник единоросса Новоселова — коммунист Сергей Зарембо — несмотря на то, что является тоже новым для территории округа лицом (в прошлом созыве Заксобрания Зарембо в составе фракции КПРФ представлял Куйбышевский и Северный районы), тем не менее получил достаточно скромный результат.

— Надо было поставить человека, который знает территорию, который опытен, — рассказывает Сергей Зарембо. — А поставили туда меня. Было бы побольше времени, мы бы хорошо поработали. Да, предложение стать кандидатом поступило гораздо раньше, я думал, сопоставлял. Я знал, что меня выдвигают одним из кандидатов. Думали, что кандидатом будет другой человек, который там (На округе. — Ред.) работал. Но он отказался, сказал, что не пойдет на выборы, а потом пошел.

Фамилию альтернативного кандидата собеседник издания не называет. Но наиболее вероятно, что речь идет об еще одном экс-депутате Заксобрания, директоре школы №3 в Барабинске — Евгении Гутове, тоже работавшем в составе фракции КПРФ. Он представлял Барабинский район.

— Мужества и сил вновь выдвинуться от оппозиционной партии у него не нашлось, — заявляли о Гутове в реготделении КПРФ в августе. — Участие в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца Евгения Гутова помогает избраться кандидату от «Единой России» Виталию Новоселову, забирая голоса у кандидата от КПРФ.

— Победила масса денег и административный ресурс, — констатирует собеседник редакции. — Когда разговариваешь с бюджетниками, они рассказывают, как их заставляли голосовать. А простой народ просто не пошел на выборы. Далее — трехдневное голосование. Ни одну комиссию не ругаю, просто не проследишь за тем, как идет голосование. Далее — на дому проголосовали больше, чем возможно, больше 30% проголосовали на дому. Более 200 человек на некоторых участках голосовали на дому. Раньше было 30, максимум 50. Это значит, что соцзащита работала на власть: еще наблюдатели не успели зайти, а человек уже галочку ставит, даже не познакомившись со списком.

Второй причиной проигрыша Сергей Зарембо называет использование командой конкурента-единоросса административного ресурса.

На использование административного ресурса в единый день голосования со стороны местной власти намекает и «серебряный призер» кампании — депутат горсовета Константин Терещенко.

— Нашим местным князькам я встал уже поперек горла, и, конечно, они делали все, чтобы не дать мне избраться, понимая, чем для них все это может закончиться, — пишет Терещенко на своей странице в соцсети. — Кто-то наивно предполагает, что я, заняв второе место на этих выборах, обижусь на избирателей и все брошу. Хочу отметить, что я действующий депутат горсовета Барабинска, мандат сдавать не собираюсь. Да и на жителей у меня обиды нет, это ведь их выбор. Насколько он правильный, им судить, и судить придется спустя совсем немного времени. Есть кандидаты, которые после проигрыша исчезают с орбиты общественной деятельности, мы с вами их всех знаем. Чтобы помогать людям, можно быть старшим по подъезду, по улице, пойти в депутаты горсовета. Необязательно ждать больших выборов в засаде.

Напомним, голосование проходило с 9 по 11 сентября. Помимо довыборов депутатов Заксобрания по двум округам, прошли кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований с замещением 21 депутатского мандата по одному-двум округам в разных районах области. из 39 мандатов депутатов органов местного самоуправления единороссы взяли 35. Оставшиеся четыре мандата в Новосибирской области достались троим кандидатам-самовыдвиженцам и одному представителю партии «Пенсионеры за социальную справедливость». Максимальная явка (45,9%) зарегистрирована на довыборах депутата Безменовского сельсовета Черепановского района. Наиболее низкая явка (10,6%) — на довыборах депутата Ордынского райсовета.

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