Рекламодателям

Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции

  • 30/03/2023, 15:20
Автор:
Реконструкция Первомайского сквера
Вход в зеленую зону откроют только 9 мая - на 1 день.

Предстоящая реконструкция Первомайского сквера в центре Новосибирска доставит ряд неудобств жителям города, в первую очередь тем, кто пользуется данной территорией как транзитным маршрутом. В ближайшее время сквер закрывается для посетителей, работы продлятся до конца лета. Единственный день, в который сквер будет открыт для новосибирцев и гостей города 9 Мая. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Сквер 9 мая будет работать, его не будем перекрывать, говорит Терешкова.  Но на День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли сквер использовать как транзитный. Потому прошу горожан нас понять, простить. Зато мы в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер.

Помимо горожан, предстоящие работы не пройдут незамеченными и для ряда расположенных на территории сквера объектов.

Будет отреставрирован фонтан «Мишка», рассказывает Терешкова. Я на «Мишке» несколько раз себе голову ломала. Я, можно сказать, выросла в Первомайском сквере, поэтому «Мишка» мой любимый фонтан с детства. Очень приятно, что такие объекты получают новую жизнь, новое дыхание.

При этом, как обещает вице-мэр, никаких глобальных изменений не будет. Предполагается обновить освещение навигацию, дорожки.

Конкурс по выбору подрядчика для проведения реконструкции уже объявлен. Стартовая цена контракта — 179 млн руб.

Напомним, что в начале марта губернатор области Андрей Травников озвучил поручение по реконструкции сквера как продолжение проекта по реконструкции расположенного неподалёку театра Сергея Афанасьева. Сам проект реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска в мэрии анонсировали ещё в 2021 году. В частности, речь шла о наполнении пространства новыми арт-объектами, реконструкции дорожек, реставрации фонтанов, оформлении входной зоны со стороны ул. Советской и так далее.

В то же время до недавнего времени продолжались судебные разбирательства по поводу возможного сноса здания, в котором расположены кафе «Park Kafe» и «Перчини». В прошлом году муниципалитет пытался добиться права собственности на здание. Ответчик требовал возмещения расходов на постройку объекта. Суд первой инстанции отказал мэрии в удовлетворении иска со ссылкой на решение арбитражного суда от 2021 года, согласно которого здание на тот момент уже подлежало сносу. В дальнейшем решение суда первой инстанции поддержала и апелляция.

 

Ранее редакция сообщала о перспективах улицы Ленина стать пешеходной.

Фото из презентации Анны Терешковой

391

Рубрики : Общество Власть Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : реконструкция Первомайского сквера зеленые зоны в Новосибирске


Спецоперация на Украине

Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Паводок в Сибири

В Сибири порядка 150 приусадебных участков и домов уже попали в зону паводка

Самое большое подтопление в Красноярском крае 79 приусадебных участков.
Читать статью >>
улицы города

Торговлю, рекламу, конструкции и озеленение пропишут в общий регламент

В зависимости от типа городских улиц.
Читать статью >>

Для строительства водозаборных сооружений в Бердске ищут подрядчика

Подготовку проектной документации и строительство объекта оценили в 590 млн рублей.
Читать статью >>
общежитие на Станционной

В общежитии на Станционной снова проблемы с крышей

Уже с новой, взамен снесённой ураганом. Однако здание признавать подлежащим расселению местные власти не торопятся.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

В Сибири порядка 150 приусадебных участков и домов уже попали в зону паводка

30/03/2023, 15:31

Торговлю, рекламу, конструкции и озеленение пропишут в общий регламент

30/03/2023, 15:12

Стартовал отбор предпринимателей для торговли во время мероприятий 9 мая

30/03/2023, 15:01

Производитель деталей для «Камаза» теперь выпускает композитные материалы для стоматологических изделий

30/03/2023, 14:57
Популярное

Когда ждать магнитные бури в апреле

30/03/2023, 16:43

Мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи

30/03/2023, 15:08

Сын депутата Заксобрания остановил и обезвредил дебошира

30/03/2023, 10:11
Новости компаний

Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту и машинному обучению получит 1 млн рублей от Сбера

30/03/2023, 16:48

НГТУ – консультант по вопросам инклюзивного образования

30/03/2023, 15:32

Жители Сибири больше всего тратят на ремонт

30/03/2023, 12:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска