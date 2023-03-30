Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции

Предстоящая реконструкция Первомайского сквера в центре Новосибирска доставит ряд неудобств жителям города, в первую очередь тем, кто пользуется данной территорией как транзитным маршрутом. В ближайшее время сквер закрывается для посетителей, работы продлятся до конца лета. Единственный день, в который сквер будет открыт для новосибирцев и гостей города — 9 Мая. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Сквер 9 мая будет работать, его не будем перекрывать, — говорит Терешкова. — Но на День города будут небольшие неудобства для жителей, которые привыкли сквер использовать как транзитный. Потому прошу горожан нас понять, простить. Зато мы в конце лета покажем прекрасный восстановленный Первомайский сквер.

Помимо горожан, предстоящие работы не пройдут незамеченными и для ряда расположенных на территории сквера объектов.

— Будет отреставрирован фонтан «Мишка», — рассказывает Терешкова. — Я на «Мишке» несколько раз себе голову ломала. Я, можно сказать, выросла в Первомайском сквере, поэтому «Мишка» — мой любимый фонтан с детства. Очень приятно, что такие объекты получают новую жизнь, новое дыхание.

При этом, как обещает вице-мэр, никаких глобальных изменений не будет. Предполагается обновить освещение навигацию, дорожки.

Конкурс по выбору подрядчика для проведения реконструкции уже объявлен. Стартовая цена контракта — 179 млн руб.

Напомним, что в начале марта губернатор области Андрей Травников озвучил поручение по реконструкции сквера как продолжение проекта по реконструкции расположенного неподалёку театра Сергея Афанасьева. Сам проект реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска в мэрии анонсировали ещё в 2021 году. В частности, речь шла о наполнении пространства новыми арт-объектами, реконструкции дорожек, реставрации фонтанов, оформлении входной зоны со стороны ул. Советской и так далее.

В то же время до недавнего времени продолжались судебные разбирательства по поводу возможного сноса здания, в котором расположены кафе «Park Kafe» и «Перчини». В прошлом году муниципалитет пытался добиться права собственности на здание. Ответчик требовал возмещения расходов на постройку объекта. Суд первой инстанции отказал мэрии в удовлетворении иска со ссылкой на решение арбитражного суда от 2021 года, согласно которого здание на тот момент уже подлежало сносу. В дальнейшем решение суда первой инстанции поддержала и апелляция.

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