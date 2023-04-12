«Водолей» подал апелляцию на решение суда по ликвидации свалки в районе Толмачево

Представителем ООО «Водолей» подана апелляционная жалоба на решение Коченевского районного суда Новосибирской области по гражданскому делу по иску Новосибирского транспортного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области, о ликвидации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и восстановлении первоначального состояния земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Из апелляции следует, что закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, поскольку «Водолей», является единственным полигоном такого рода в Коченевском районе.

— Компания считает , что общество добросовестно несет бремя содержания полигона, проводит мероприятия, направленные на ликвидацию условий, способствующих скоплению птиц, — говорится в сообщении суда.

Суд определил время для предоставления возражений относительно апелляционной жалобы — до 28 апреля. После истечения указанного срока дело будет направлено в суд апелляционной инстанции.

Напомним, что на компанию «Водолей» возложена обязанность осуществить мероприятия по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что судебное решение базируется на оценках экспертизы (проводимой авиационным орнитологом), согласно которой ООО «Водолей» использует неэффективные меры для отпугивания птиц.

— Недостаток опыта и специальных знаний у персонала полигона ТКО в будущем может привести к возникновению дальнейших проблем при полете воздушных судов, — говорилось в решении суда.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Водолей» зарегистрировано 09 ноября 2020 года. Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта, всего зарегистрировано 19 видов деятельности по ОКВЭД. Директором является Надежда Арыкова.

Ранее редакция сообщала о том, что компанию обязали ликвидировать свалку рядом с аэропортом.