Рекламодателям

«Водолей» подал апелляцию на решение суда по ликвидации свалки в районе Толмачево

  • 12/04/2023, 12:16
Автор:
ликвидация полигона ТКО
Компания считает, что закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки.

Представителем ООО «Водолей» подана апелляционная жалоба на решение Коченевского районного суда Новосибирской области по гражданскому делу по иску Новосибирского транспортного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области, о ликвидации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и восстановлении первоначального состояния земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Коченевского районного суда.

Из апелляции следует, что закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, поскольку «Водолей», является единственным полигоном такого рода в Коченевском районе.

— Компания считает , что общество добросовестно несет бремя содержания полигона, проводит мероприятия, направленные на ликвидацию условий, способствующих скоплению птиц, — говорится в сообщении суда.

Суд определил время для предоставления возражений относительно апелляционной жалобы — до 28 апреля. После истечения указанного срока дело будет направлено в суд апелляционной инстанции.

Напомним, что на компанию «Водолей» возложена обязанность осуществить мероприятия по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области в непосредственной близости приаэродромной территории аэропорта Толмачево не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что судебное решение базируется на оценках экспертизы (проводимой авиационным орнитологом), согласно которой ООО «Водолей» использует неэффективные меры для отпугивания птиц.

— Недостаток опыта и специальных знаний у персонала полигона ТКО в будущем может привести к возникновению дальнейших проблем при полете воздушных судов, — говорилось в решении суда.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Водолей» зарегистрировано 09 ноября 2020 года. Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта, всего зарегистрировано 19 видов деятельности по ОКВЭД. Директором является Надежда Арыкова.

 

Ранее редакция сообщала о том, что компанию обязали ликвидировать свалку рядом с аэропортом.

Фото: freepik.com

295

Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ликвидация полигона ТКО иск транспортного прокурора Аэропорт Толмачево апелляция Водолей


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
НГС отказали в аренде зала оперного театра

Новосибирский оперный театр закрыл двери перед сайтом НГС

Руководство театра отказалось предоставить компании площадку для проведения ежегодного мероприятия.
Читать статью >>
Размещение наружной рекламы и нестационарных торговых объектов

Улицы Новосибирска разделят на категории

В соответствии с которыми предлагается прописать правила размещения наружной рекламы, нестационарных торговых объектов, озеленения.
Читать статью >>
вымогательство взятки у чиновника

Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

Несмотря на обвинительный приговор, пребывать в местах не столь отдалённых осужденному не придётся.
Читать статью >>
общественные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска

Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности

Голосов «против» практически не было.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Евгений Попантонопуло: Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.
Все материалы
Лента новостей

Контракт на борьбу с шелкопрядом в Новосибирской области будет заключен с уфимской компанией

12/04/2023, 13:17

Маркетологи жалуются на «рекламную слепоту» аудиторий

12/04/2023, 12:51

Новосибирский оперный театр закрыл двери перед сайтом НГС

12/04/2023, 12:36

Реконструкцию фасада музтеатра в Новосибирске завершат в октябре

12/04/2023, 12:23
Популярное

Что делать, если голод все-таки сильнее сна

12/04/2023, 10:01

В Госдуме предложили наказывать любителей подавать жалобы в госорганы

11/04/2023, 09:47

Какие ошибки при написании тотального диктанта популярны в этом году

10/04/2023, 17:33
Новости компаний

АО «РЭС» — в лидерах рейтинга по техприсоединению к электросетям

12/04/2023, 12:49

Банк Уралсиб обновил личный кабинет программы «Уралсиб Бонус»

12/04/2023, 11:04

Истории успеха молодых сибиряков в юбилейной номинации «Молодая Сибирь» главного журналистского соревнования – конкурса «Сибирь.ПРО»

11/04/2023, 10:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска