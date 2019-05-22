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Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади

А также подъездных дорог и стоянок.
  • 22/05/2019, 19:40
Автор: Юлия Данилова
Летом в Толмачево начнется реконструкция привокзальной площади
В августе в Толмачево начнет работать новая фабрика бортового питания.

— В 2019 году федеральные инвестиции в аэропорт Толмачево составят 2,14 млрд рублей, частные — 1,3 млрд. Речь идет о средствах, которые вкладывает в почтово-логистический центр «Почта России», программе поддержки развития региональных авиаперевозок авиакомпании S7, наших инвестициях, — сообщил в рамках VIII Международного сибирского транспортного форума гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» (входит в холдинг ООО «Новапорт») Евгений Янкилевич.

В частности, он отметил, что в начале августа компания намерена открыть фабрику бортового питания стоимостью 560 млн рублей. Проект реализуется в рамках сотрудничества «Новапорт» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Sky Chefs. Он будет реализован за 11 месяцев. Янкилевич подчеркнул, что это будет крупнейшая фабрика бортового питания за МКАДом.

Кроме того, компания намерена приступить к реализации проекта по модернизации зоны вокруг аэропорта.

фасад термината аэропорта Толмачёво

Высота нового терминала аэропорта «Толмачёво» составит более 30 метров

— Мы получили разрешение акционеров из первого этапа строительства (12 млрд рублей) выделить около 800 млн рублей. Летом-осенью 2019 года планируем полностью очистить от сетей привокзальную площадь и подъездные дороги, выйти на полную реконструкцию всех стоянок — бесплатных и платных, оборудовать их освещением, чтобы потом спокойно приступить к реконструкции терминала, — говорит Янкилевич.

Планируется, что первая очередь терминального комплекса «Толмачево» площадью 56 тысяч кв. м будет введена в эксплуатацию к 2022 году. Компания сразу начнет реализацию второго этапа. Впрочем, гендиректор аэропорта не исключил, что на период чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в начале 2023 года, будет сохранен второй терминал — как дополнительная зона обслуживания команд и гостей. К этому времени в нем планируется провести ремонт.

В целом, в развитие терминального комплекса аэропорта Толмачево, которое будет осуществляться в два этапа, инвесторы («Новапорт») планируют вложить около 20 млрд рублей. Евгений Янкилевич подчеркнул, что такие инвестиции возможны только в том случае, если у акционеров компании есть четкое понимание о росте натуральных показателей.

— Деньги выделяются. Значит, акционеры верят в Толмачево и в область, в то, что поставленная цель по росту пассажиропотока, грузопотока, росту количества направлений будет достигнута, — констатировал он.

Количество трансферных пассажиров в Толмачёво выросло на 46%

Количество трансферных пассажиров в Толмачёво выросло на 46%

Гендиректор аэропорта напомнил, что благодаря усилиям и поддержке всех органов власти, в 2019 году Толмачево попал в ФАИП по реконструкции аэродрома — второй взлетно-посадочной полосы. Совокупная стоимость проекта — 8,9 млрд рублей. Это позволит повысить пропускную способность ВПП в 4 раза.

— Сейчас мы подходим к пределу пропускной способности аэропорта, так что это важное решение, вселяющее большой оптимизм, — заявил он. — Следующая задача, которую нам предстоит решать в перспективе, — реконструкция первой ВПП.

Проект реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта «Толмачево» планируется реализовать к 2025-му. К 2022 году аэропорт рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год, к 2025 — до 12,7 млн. Ориентировочная общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тысяч кв. м.

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