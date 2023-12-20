Реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей

Реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Толмачево по предварительным оценкам обойдется более чем в 30 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года. Рассматривается реализация проекта по концессии.

— Это будет федеральная концессия. Решение придется принимать Росавиации, входить в этот проект или нет. Объект дорогостоящий. Даже предварительная оценка стоимости вываливается под 30 миллиардов рублей, имеется ввиду со строительством новой полосы, реконструкцией старой полосы под продольную рулежную дорожку, обстановка вся, — отметил он.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день идет проработка проекта.

— Говорить, что сегодня федеральный бюджет выделяет такие средства, пока мы не можем, и поэтому авиаторы просчитывают вариант привлечения частных денег и их возврат потом через умеренную надбавку на тарифы на обслуживание судов. Текущий статус пока только проработка, — добавил глава региона.

Андрей Травников подчеркнул, что реконструкция второй ВПП продолжается. Она ведется за счет средств федерального бюджета.

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта составит 9 млн, что на 1, 5 млн пассажиров больше, чем в прошлом году.

Ранее гендиректор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич говорил о том, что деньги на реконструкцию первой ВПП будут выделены из федерального бюджета. По плану работы пройдут в 2025-2030 годах. Причем, финансирование стало возможно только после того, как перрон и летное поле аэропорта отошли казне РФ и закрепились за подведомственной администрацией Росавиации.

Обновленная полоса будет оборудована для точного захода на посадку судов третьей категории. Сейчас длина ИВПП-1 — 3,6 тыс. м, ширина — 60 м, она принимает суда первой категории ICAO, говорится на сайте аэропорта.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска рассказал условия запуска троллейбусов от Маркса до Толмачево.