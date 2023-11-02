Мэр Новосибирска рассказал условия запуска троллейбусов от Маркса до Толмачево

Маршрут площадь Маркса – аэропорт Толмачево с использованием электротранспорта на автономном ходу остается актуальным. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

― Мы от этой темы не отступились. Однако, реализация проекта возможна только тогда, когда мы полностью укомплектуем парк троллейбусами автономного хода, ― рассказал Локоть.

На данный момент мэрия реализует наиболее актуальные маршруты. Например, маршрут №29.

Напомним, что согласно договору с «Уфимским троллейбусным заводом» в Новосибирск в этом году должны прийти 120 троллейбусов на автономном ходу.

На пресс-конференции Локоть подчеркнул, что к сегодняшнему дню в город прибыло только 47 из 120 троллейбусов.

― График исполняется. Надеемся, что контракт будет выполнен вовремя. Завод сам заинтересован в выполнении обязательств, иначе к нему будут применены штрафные санкции, ― отметил мэр.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск поступила всего треть контрактных троллейбусов.