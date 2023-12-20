Стало известно, какие подарки просят у Деда Мороза дети из Новосибирска

Новосибирская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Проект проходит ежегодно в преддверии новогодних праздников и делает счастливее тысячи детей с ограничениями здоровья и из малообеспеченных семей. Люди с финансовыми возможностями становятся настоящими волшебниками и исполняют желания детей по всей стране уже несколько лет.

Организатором проекта выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Infopro54 узнал, о чем мечтает новосибирская малышня.

Желания детей такие разные: кому-то хочется получить в подарок электросамокат и квадрокоптер, а кто-то горит желанием встретиться с российскими футболистами и побывать на месте пилота Боинга. Совсем маленькие мечтают получить поздравление от Деда Мороза и сняться в кино.

Первоклассница Арина очень хочет побывать в океанариуме, о чем и попросила доброго Деда Мороза. 7-летний Миша очень хочет попасть на представление в новосибирском НОВАТе. А 8-летняя Нина мечтает попасть за кулисы настоящего цирка. 7-летний Дима из Баганского района мечтает о телескопе, а 9-летний Никита из Ордынского хочет получить в подарок куртку.

Сотни детей ждут исполнения своей мечты и подарков в сказочный новогодний период.

Успеть подарить детям веру в новогоднее чудо можно вплоть до конца января 2024 года.

Ранее редакция сообщала о проведенном опросе новосибирцев на тему, что их больше всего раздражает перед Новым годом.