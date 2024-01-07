Рекорд по расселению аварийного жилья побит в Новосибирской области

В 2023 году в Новосибирской области досрочно завершилась реализация федерального проекта по переселению людей из домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Мероприятия завершили раньше на 1 год и 8 месяцев.

— Новосибирская область завершила мероприятия по переселению из аварийного жилья раньше установленного срока – первоначально мероприятия были запланированы до 1 сентября 2025 года, — отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов

По его словам, в 2023 году в регионе расселено рекордное количество граждан – 3081 человек (более 600 квартир в аварийных домах).

Благодаря реализации программы, с 2019 года удалось переселить 9031 человек из аварийного жилья площадью более 136 тыс. кв. м, за весь период переехали в благоустроенное жильё в Новосибирске – 2943 человека, в Искитиме – 1215, в Татарске – 174.

В 2023 году объём финансирования при реализации мероприятий региональной программы достиг 2,5 млрд рублей, в том числе за счёт ППК «Фонд развития территорий» — около 2 млрд, за счёт областного бюджета — 0,47 млрд.

Напомним, в конце 2023 года Новосибирская область дополнительно получила 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Помимо нашего региона, помощь от правительства получили 23 региона.

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