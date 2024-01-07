Арт-объект «Снежная баба» установлен в парке «Арена» в Новосибирске

В парке «Арена» в Новосибирске установили новый арт-объект «Новосибирск — Родина снежных баб!». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Фигура состоит из трех зеркальных шаров разного размера. Она выполнена из нержавеющей стали.

— В Парк Арена установили арт-объект. Теперь все новосибирцы и гости города смогут запечатлеть себя рядом с этим объектом и принять участие в создании своей — уникальной снежной бабы! — написала она.

8 января, в 12.00 в парке «Арена» состоится ежегодный Фестиваль Снежных Баб для всех желающих. Там пройдет народное гуляние с участием лучших коллективов города, играми, конкурсами и призами.

Напомним, что в Новосибирск установил рекорд по количеству слепленных снежных баб — 130 баб. Рекорд был задокументирован и внесён в реестр рекордов России. В декабре 2023 года новосибирская организация «Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» получила свидетельство на товарный знак «Родина снежных баб».

Ранее редакция сообщала, что новосибирский химик раскрыл секрет идеальной снежной бабы.