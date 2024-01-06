Синоптики рассказали о погоде в январе 2024 в Новосибирске

Синоптики дали прогноз погоды на январь 2024 года в Новосибирске. Средняя температура воздуха во второй месяц зимы составит от -7 до -15 градусов. Об этом сообщают популярные сервисы погоды.

Сервис «Яндекс. Погода» отмечает, что лидером по холодным дням станет 16 января. В этот день похолодает до -17 градусов. Самая морозная ночь будет 31-го января, тогда термометр будет показывать температуру до -27 градусов. 6 января начнется снегопад, который продлится неделю. А через день, 8 января, ожидается до +1 градуса. 14-го числа будет еще одна волна осадков.

Gismeteo говорит о потеплении до 0 градусов 8 января. Однако, по его данным, самый холодный день станет 15 января (до -16 градусов). Ночью 10 января похолодает до -23. Чистое небо будет 22, 23, 29, 30 и 31-го января.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в Рождество.