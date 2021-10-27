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В Новосибирской области сократилось количество налогоплательщиков

  • 27/10/2021, 14:55
Автор:
Новости Новосибирска
При этом объем поступлений налогов в бюджет вырос на 30% по сравнению с 2020 годом.

В реестре юрлиц Новосибирской области по итогам 9 месяцев 2021 года зарегистрированы 92 тысячи организаций. С начала года их количество сократилось на 6,5%. Количество ИП в регионе сократилось за три квартала на 11% — до 77 тысяч. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

— Уменьшение количества организаций и ИП произошло в связи с их исключением из реестра хозяйствующих субъектов как недействующих, а также в связи с недостоверной информацией об адресе нахождения организации, месте нахождения руководителей и учредителей. Наша принципиальная позиция: в госреестре должны оставаться те, кто реально работает и платит налоги, — подчеркнул Легостаев.

За 9 месяцев 2021 года в бюджеты всех уровней в Новосибирской области были собраны 182 млрд рублей налогов, на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В федеральный бюджет — 54,5 млрд (+38%), в консолидированный — 127 млрд (+26%), по страховым взносам — 109 млрд рублей (+8%). Почти 80% сборов формируют три налога: на прибыль — 48,6 млрд рублей (+43%), НДС — более 40 млрд (+31%), НДФЛ — 48,4 млрд (+15%). На 48% увеличились поступления по налогу на совокупный доход по спецрежимам — сборы составили более 14 млрд рублей.

По итогам трех кварталов больше всего налоговых поступлений сформировала торговля — 44 млрд, на втором месте обрабатывающие производства — 40 млрд. В отраслевом разрезе в 1,5 раза выросли поступления от предприятий, добывающих полезные ископаемые, на 50% — от финансовой и страховой деятельности, на 32% — от торговли. По итогам 9 месяцев 2021 года ни одна отрасль в регионе не показала отрицательную динамику по сбору налогов.

В топ-10 налогоплательщиков региона входят ПАО «Сбербанк», пивоваренная компания «Балтика», АО «Сибирский антрацит», АО «Сибирский ликеро-водочный завод», ООО «Разрез Восточный», Фонд социального страхования Новосибирской области, ПАО «Совкомбанк», АО «Сибэко».

— Такие положительные темпы позволяют прогнозировать возможность корректировки бюджета в сторону увеличения — плюс 20% в 2020 году, —  подчеркнул Легостаев.

В то же время он отметил, что рост налоговых поступлений во многом обусловлен экономическими причинами: рост цен на недвижимость, землю и транспорт привел к росту налога на имущество. НДС и «упрощенка» являются оборотными налогами, то есть напрямую зависят от роста цен и оборота.

— Рост поступлений по налогу на прибыль от хозяйственной деятельности говорит о том, что в крупном бизнесе дела не такие плохие. По НДФЛ приятная тенденция, которая означает, что зарплата у людей растет, — пояснил глава УФНС. — Впрочем, собираемость налогов также стала получше. Да, совокупная задолженность по налогам приросла на 500 млн рублей, по итогам 9 месяцев 2021 года, но по сравнению с аналогичным периодом 2020 года нам удалось сократить задолженность на 2 млрд рублей.

Фото: скрин с видеотрансляции конференции

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : налоги крупнейшие налогоплательщики исключение из реестра


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