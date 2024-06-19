Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето

Работа пришкольных лагерей в период летних каникул организована при поддержке правительства Новосибирской области.

По словам замминистра образования Новосибирской области Владимира Щукина и координатора федерального проекта «Навигаторы детства» в Новосибирской области Ирины Саблиной, в регионе организована работа 913 лагерей с дневным пребыванием детей, а всего в летний период их будет открыто 948. Также в этом году значительно вырастет число работающих площадок в июле и в августе.

— 64 тысячи детей отдохнут в июне, а с учетом последующих двух месяцев ожидаемое количество увеличится до 71 тысячи человек, — подчеркнул Владимир Щукин.

Замминистра образования Новосибирской области уточнил, что каждый лагерь имеет свою программу, которая формируется на основе федеральных методических рекомендаций.