Часть улицы Пушкина закроют для машин в Новосибирске

Закрывается проезжая часть улицы Пушкина в районе дома № 51 на улице Гоголя. перекрытие продлится с 19 июня по 10 июля.

— Ограничение связано с проведением МУП «Энергия» ремонтных работ на теплотрассе, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Специалисты призывают водителей быть особенно внимательными, следовать указаниям знаков и информационных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения в этом районе.

Ранее редакция сообщала о том, что на Троицу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске.