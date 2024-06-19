Часть улицы Пушкина закроют для машин в Новосибирске

Закрывается проезжая часть улицы Пушкина в районе дома № 51 на улице Гоголя. перекрытие продлится с 19 июня по 10 июля.
— Ограничение связано с проведением МУП «Энергия» ремонтных работ на теплотрассе, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Специалисты призывают водителей быть особенно внимательными, следовать указаниям знаков и информационных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения в этом районе.
Ранее редакция сообщала о том, что на Троицу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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