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Ремонт дороги и кольца на площади Маркса довести до ума в срок не успевают

  • 26/08/2022, 14:45
Автор:
Ремонт дорог в Новосибирске
Сдача объекта переносится на следующий год.

Подрядчик, выполняющий ремонтные работы на теплосетях, на территории в районе кольца на площади Маркса, не успевает уложиться в срок, в результате приёмка объекта с должным качеством работ переносится на следующий год. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира на радио «Городская волна».

Подрядчик, который отвечает за ремонт теплосетей, затянул работы и явно не успевает к установленным срокам, говорит мэр. Это означает, что сделать ремонтные работы с должным качеством в этом году просто физически невозможно. Проведём ремонт, а грунт осядет, там же замена грунта произошла. Песок засыпали, до сих пор не приступили к щебенению. Песок они проливают, потому что дорожники следят за этим и говорят: вы не спешите, вы дайте грунту осесть. Поэтому дорожное покрытие, конечно будет восстановлено, но окончательная сдача по БКД этих участков будет в следующем году. Возможно, что с проседанием грунта в течение зимне-весеннего периода будут огрехи.

На другом ключевом участке Левобережья ул. Ватутина, по оценке главы города, результат работ лучше, несмотря на то, что там местами ещё продолжается ремонт дороги.

На ул. Ватутина применены сегодня самые современные технологии, — рассказывает Анатолий Локоть. Асфальт, который укладывается самый современный, что есть в России. Технологии позволяют увеличить срок службы дорожного покрытия. Результат работы довольно неплохой. Правда, отдельные участки пока под ремонтом теплосети, но на основном его протяжении работы проведены. Продолжится ремонт по этой улице. Понимаю новосибирцев: ремонтные работы на дорогах всегда сопряжены с определёнными неудобствами. Но, на мой взгляд, лучше короткий летний период потерпеть с тем, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Улицы Мира и Ватутина были в очень тяжёлом состоянии.

Дополнительно к ранее запланированным и начатым работам по ремонту дорог в центре Левобережья, в текущем году в мэрии планируют добавить и выезд на ул. Титова после решения губернатора области о выделении Новосибирску дополнительных денежных средств на дорожно-ремонтные работы.

По информации мэрии Новосибирска, до октября предполагается завершить работы по ремонту дорог на  63 объектах, из которых 21 завершены.

 

Ранее редакция рассказывала о выделении городу областью средств на дорожные работы с условием своевременного их выполнения.

 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог город


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