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АО «РЭС» – активный участник деловой программы Технопрома

  • 26/08/2022, 14:45
В Новосибирске завершается IX Международный форум технологического развития «Технопром».

Технопром - 2022В этом году АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области значительно расширило присутствие на площадках форума – помимо работы стенда буквально с первого дня спикеры от лица компании активно участвуют во многих мероприятиях деловой программы.

В первый день Технопрома с докладом в рамках симпозиума «Наука и индустрия: сферы и векторы взаимодействия» выступил генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов.

Уже во второй день форума на площадке нетворкинга прошёл круглый стол «Аппаратно-программные комплексы цифровых электрических сетей», на котором заместитель генерального директора-технический директор компании Юрий Толкалин поделился опытом реализации пилотных проектов по цифровизации электросетей с применением передовых технологических решений сибирских разработчиков и продукции собственного производства. В целом, на круглом столе обсудили аспекты управления электросетями в условиях цифровой трансформации энергосистемы региона и необходимости обеспечение технологического суверенитета, в том числе на примере пилотных проектов, реализованных компанией.

Следующим мероприятием деловой программы Технопрома, организованным непосредственно АО «РЭС», стала стратегическая сессия «Цифровизация и технологический суверенитет электросетевого комплекса в период глобальных вызовов и энергоперехода». На мероприятии выступил ряд ТОП-менеджеров компании, а также приглашенные спикеры.

В частности, директор по технологическим присоединениям сетевой организации Алексей Гвоздев рассказал о комплексном подходе при взаимодействии с крупными потребителями, в т.ч. с объектами жилищного строительства, производственными площадками и даже представителями промышленного майнинга. Тему развития сотрудничества энергетиков с криптоиндустрией продолжил Дмитрий Кулёв, генеральный директор ООО «Сизам», выступающего региональным оператором майнинга на территории Новосибирской области. Дмитрий подробно рассказал о возможностях организации легального майнинга с использованием мощностей АО «РЭС». Следующим спикером стал Алексей Лапчук, директор подразделения АИИСКУЭ АО «РиМ», который выступил с докладом о современных цифровых технологиях для организации учёта электроэнергии. Продолжил сессию доклад директора по персоналу АО «РЭС» Алексея Бронникова, который презентовал опыт реализации программы управленческих курсов для руководителей и кадрового резерва предприятий энергетики в целях кадрового обеспечения развития электросетевого комплекса региона. Завершилась сессия докладом о федеральной экспериментальной площадке «Цифровой район электрических сетей», с которым выступил Евгений Повираев, руководитель проекта «Цифровой РЭС» ООО «Плаг энд Плей Инжиниринг».

В третий день форума состоялась сессия «Технологическое и экологическое развитие энергетических предприятий в России и Сибирском Федеральном Округе (СФО)». На мероприятии выступил привлеченный АО «РЭС» эксперт – Михаил Зайцев, представитель Ассоциации юристов России, Комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законодательства. В своем докладе он обозначил актуальные проблемы регулирования электроэнергетики и отметил повышение роли регионов в их решении.

Помимо выступлений на различных дискуссионных площадках представители сетевой организации стали также участниками многих публичных мероприятий. В рамках губернаторского обхода экспозиции выставки генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов и исполнительный директор кластера «Цифровая энергетика» Алексей Шибанов представили главе региона Андрею Травникову решения для цифровой электрической сети – от реклоузеров до реальной комплектной трансформаторной подстанции и интеллектуальных приборов учета, местные разработки для электрозарядной инфраструктуры, а также продемонстрировали работу системы автоматического восстановления сети (САВС), которая позволяет в автоматизированном режиме буквально в течение 1 минуты определить поврежденный участок, где произошло отключение, и восстановить подачу питания на неповрежденные участки, тем самым минимизировать количество отключенных потребителей. Со своей стороны, губернатор оценил высокий уровень локализации производства комплектующих и цифрового оборудования для электрических сетей, который позволяет обеспечить импортозамещение и технологический суверенитет, что имеет особую актуальность в текущей ситуации.

Кроме того, ключевые спикеры сетевой организации дали интервью ряду СМИ – от местных печатных изданий, региональных радиостанций и до эфира нового телеканала, презентованного как раз на открытии форума.

В целом, АО «РЭС» приняло активное участие в рамках деловой программы Технопрома. Представители компании стали участниками десятков различных мероприятий, а сессии, круглые столы и встречи, где выступали спикеры сетевой организации, посетили сотни людей.

Видеосюжет о работе АО «РЭС» на форуме

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром-2022 АО «РЭС»


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