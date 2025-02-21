Ремонт моста через Иню находится под тщательным контролем мэра Кудрявцева

65-летний мост на Бердском шоссе планируют восстановить к осени 2025 года.

— Данный мостовой переход – ключевая транспортная артерия для Новосибирска. Построенный в 1960 году, он оказался в предаварийном состоянии по результатам экспертизы 2021 года. В 2023 году был введён режим повышенной готовности. В настоящее время ремонт осуществляется активными темпами, и подрядчик гарантирует качество и соблюдение сроков. Если движение здесь остановится даже на мгновение, это вызовет серьезные пробки и парализует всё южное направление. Именно поэтому я слежу за ходом работ напрямую и уверен, что мы успеем завершить проект в срок, — отметил мэр города Максим Кудрявцев.

Транспорт через реку Иню на Бердском шоссе осуществляется по двум мостам. Левый путепровод, построенный в 90-х, ведет в центр города из Первомайского района, а правый, возведённый в 1960 году, – в обратном направлении.

В 2021 году специалисты подтвердили предаварийное состояние правого моста с трещинами и повреждениями. Повторное обследование в 2023 году показало продолжение разрушений.

В декабре 2023 года между МКУ «Гормост» и ООО «НСК» было подписано соглашение на ремонт правого путепровода, включая разработку проектной документации.

По словам Сергея Эпова, руководителя МКУ «Гормост», мост через реку Иню является уникальным инженерным сооружением. В России аналогичных мостов только два, одним из которых является мост в Новосибирске.

— Основная особенность конструкции заключается в том, что опора выполняет также функцию пролетного строения и напоминает форму буквы «Т» или птицу с расправленными крыльями, которые поддерживают пролеты моста. Такая инженерная разработка позволяет создавать довольно длинные пролеты. Однако со временем канаты, поддерживающие эту конструкцию, пришли в негодность, что создало риск обрушения, — добавил Сергей Эпов. — Подрядчик должен заменить канаты, восстановить прочность опор и пролетов, а также обновить дорожное покрытие, включая выравнивающий и гидроизоляционный слои с последующим укладкой асфальтобетона.

Ориентировочная стоимость проектных работ составляет 259 миллионов рублей.