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Более четырех тонн конфискованной бытовой химии передали на СВО из Новосибирска

  • 21/02/2025, 15:30
Более четырех тонн конфискованной бытовой химии передали на СВО из Новосибирска
Общая стоимость конфиската составила полтора миллиона рублей

Новосибирские таможенники совместно с представителями Территориального управления Росимущества отправили в зону специальной военной операции более четырех тонн конфискованной бытовой химии на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Незадекларированную партию обнаружили в Карасуке. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Партию незадекларированного товара задержали сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни в городе Карасук при попытке вывоза из России. Новосибирской таможней возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 16.2. КоАП.  Груз был изъят и впоследствии по решению суда обращен в федеральную собственность, — пояснили в пресс-службе.

Среди отправленных на СВО средств жидкое мыло, шампуни, средство для мытья посуды, гели для стирки и многое другое.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таможенники обнаружили кораллы в багаже двух туристов, прибывших рейсами из ОАЭ и Танзании в аэропорт «Толмачево». Морские сокровища передали на экспертизу

Фото: пресс-службы Территориального Управления Росимущества в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : конфискат


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