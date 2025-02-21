Более четырех тонн конфискованной бытовой химии передали на СВО из Новосибирска

Новосибирские таможенники совместно с представителями Территориального управления Росимущества отправили в зону специальной военной операции более четырех тонн конфискованной бытовой химии на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Незадекларированную партию обнаружили в Карасуке. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Партию незадекларированного товара задержали сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни в городе Карасук при попытке вывоза из России. Новосибирской таможней возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 16.2. КоАП. Груз был изъят и впоследствии по решению суда обращен в федеральную собственность, — пояснили в пресс-службе.

Среди отправленных на СВО средств жидкое мыло, шампуни, средство для мытья посуды, гели для стирки и многое другое.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таможенники обнаружили кораллы в багаже двух туристов, прибывших рейсами из ОАЭ и Танзании в аэропорт «Толмачево». Морские сокровища передали на экспертизу.