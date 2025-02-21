В ночь на День защитника Отечества в Новосибирске похолодает

Метеорологи ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» не обещают серьезных перепадов температур на грядущих выходных. Из прогноза специалистов следует, что ко Дню Защитника Отечества в город придет небольшое похолодание, но и оно будет кратковременным.

В субботу, 22 февраля, новосибирцам обещают небольшой снег, как днем, так и ночью. Ночная температура воздуха будет держаться на уровне -10…-12, а днем поднимется до -5…-7. Ветер будет несильный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 3-8 м/с.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, похолодает до -17…-19, а в пригороде столбик термометра опустится до -22. Но уже днем потеплеет до -9…-11. Осадков в этот день не ожидается, а ветер будет дуть восточный со скоростью 2-7 м/с.

Эти выходные богаты на праздники, как на церковные, так и на гражданские. 22 февраля верующие будут отмечать Мясопустную родительскую субботу. В этот день принято посещать церкви и ставить свечи за упокой ушедших, а также писать записки для поминальной службы и освещать блюда для поминального стола. Также желательно навести порядок на могилах усопших, принести туда цветы и собрать семью на застолье.

23 февраля будет отмечаться праздник доблести, чести и отваги, учрежденный в честь создания Красной Армии. Изначально его совместили с Днем красного подарка и впервые отметили 23 февраля 1919 года. В 1922 году праздник переименовали в «День Красной армии и Флота», а современное название он приобрел после распада СССР, в 1993 году. С 2002 года этот день стал выходным.

Напомним, в честь Дня защитника отечества в Новосибирске запустят артиллерийский салют. Он запланирован на 23 февраля, в 21.00. Салютные установки будут размещены в начале Михайловской набережной, со стороны железнодорожного моста.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году акцент будет сделан на события, касающиеся 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.