Ремонт трамвайных путей планируют включить в «дорожный» нацпроект

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский отметил, что ведомство неоднократно поднимало вопрос о включении работ по ремонту трамвайных путей в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», так как более трети трамвайных путей Новосибирска сегодня нуждаются в ремонте

— Пока это сделать невозможно, так как это будет нецелевое использование бюджетных средств, — подчеркнул чиновник, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Однако, он пояснил, что сейчас в нацпроект вносятся изменения и скорее всего, в список работ войдут работы по ремонту трамвайного полотна и контактной сети троллейбусов.

— Разрабатываются новые показатели, доли, проценты обновления трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Надеемся, что в следующем году до нас доведут новые показатели и в рамках нацпроекта мы сможем реализовывать ремонт инфраструктуры электрического транспорта, — пояснил Костылевский.

Напомним, мэрия Новосибирска уже несколько лет обсуждает проекты трамвайной концессии, включающей в себя в том числе ремонт трамвайных путей, с разными компаниями. С таким предложением к муниципалитету выходили АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, «Роскосмос»), ООО «Первая концессионная компания» (ПКК, входит в ГК «ВИС»), дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест», УК «Лидер». Самым близким к реализации назывался проект строительства трамвайной линии на Плющихинский жилмассив в рамках концессионного соглашения. Общий объем инвестиций с учетом НДС в ценах 2019 года составлял 6,7 млрд рублей.

В сентябре 2019 года стало известно, что с инициативой проведения масштабной реформы городского транспорта выступил ВЭБ.РФ. Под эти цели он рассчитывал получить средства Фонда национального благосостояния. Новосибирск попал в число городов, где было предложено протестировать пилотные проекты реформы. В проекте указано, что в регионах предполагается ввести госрегулирование тарифов, а обновление парка организовать через создание крупных транспортных операторов. В декабре 2020 мэр сообщал что «город обсуждает с ВЭБ.РФ трамвайную концессию на серьезном уровне».

В августе 2021 года мэрия подвела итоги тендера и выбрала подрядчика для строительства 1.1 км трамвайных путей до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Объем инвестиций в этот проект — 60 млн рублей. До этого начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин сообщал, что в 2022-2024 годах планируется проложить новые трамвайные пути в отдаленные части города: вглубь микрорайона Чистая слобода, создать транспортно-пересадочный узел «Вокзал Новосибирск — Западный» в рамках реализации проекта «Городская электричка».