До конца года дороги к ледовой арене должны быть построены на 70-80%

В районе ледового дворца спорта продолжается строительство пяти объектов дорожной инфраструктуры: спуск с площади Лыщинского, реконструкция дамбы Октябрьского моста, дорога к ЛДС, спуск с Немировича Данченко к арене и наземно-подземный переход. Об этом министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил на пресс-конференции.

— Дорожные объекты, которые строятся в районе ЛДС, они в принципе в графике. По разным видам работ разные ситуации, но в целом в графике. Думаю, что процент технической готовности, который нам определен по итогам 2021 года, мы выполним, —заявил Костылевский, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54.

На 1 января 2021 года процент выполнения работ по дорожной инфраструктуре ЛДС в среднем составлял 50%. На 1 января 2022 года, по словам министра, он будет 70-80% Один объект планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году — наземно- подземный пешеходный переход.

— Сейчас по переходу есть небольшая корректировка по исполнительной документации, но критического ничего нет. Работы выполняются. Если возникают вопросы производственного характера, то они достаточно быстро и оперативно решаются, — добавил чиновник.

Напомним, в августе на пресс-конференции министр строительства области Иван Шмид говорил об отставании в сроках реализации проекта ЛДС. Позже он сообщил, что работы на объекте будут выполнены вовремя. В конце августа Новосибирскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Тогда правительство региона сообщало, что уровень технической готовности арены составляет 56%. Чернышенко отметил, что темпы строительства ЛДС замедлились и поручил региону «ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата».

«Строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города ведет компания ООО «КДС». Объем инвестиций в проект — 372 млн руб. Тендер на строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в выиграло ООО «Брав-ТР», 276,5 млн рублей.

Пешеходный переход строит ФГУП «Свэко» 311 млн руб., реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» (736 млн и 455 млн) — ООО «Специальное и транспортное строительство», 736 млн и 455 млн соответственно.