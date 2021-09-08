Рекламодателям

К поиску денег для ремонта Октябрьского моста подключилось правительство региона

  • 08/09/2021, 13:56
Автор:
Новости Новосибирска
Мэр Новосибирска вчера сообщил, что у муниципалитета нет средств на его капремонт.

— Со следующего года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» один из подразделов будет называться «Мосты и путепроводы». У нас вчера была видеоконференция с Минтрансом РФ, где как раз обсуждалась эта тема. Разрабатывается система и критерии оценки показателей. Думаю, что мы будем планировать в рамках данного проекта завести финансирование на Октябрьский мост, — сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Он подчеркнул, что пока проекта с экспертизой по капремонту Октябрьского моста нет. В четверг региональный Минтранс планирует провести совещание с мостовиками и обсудить виды работ и их классификации, а также необходимость прохождения экспертизы. Это необходимо для того, чтобы принять решение: делать ремонт или капитальный ремонт.

— Мост однозначно нужно ремонтировать и приступать к этой работе нужно было лет 5 назад. Понятно, что мэрия Новосибирска своими силами не справится с ремонтом такого большого неклассного сооружения. Мы будем помогать средствами федерального и областного бюджета, — подчеркнул Костылевский.

В какой пропорции будет осуществляться финансирование капремонта моста, министр не уточнил, отметив, что это станет понятно только после формирования цены работ.

7 сентября во время выездного совещания на площадке парка «Арена» мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что работы по капитальному ремонту Октябрьского моста отложили на неопределенный срок. Как пишет НГС, это связано с необходимостью серьезных финансовых вложений, которых у города нет.

Напомним, в мае мэрия Новосибирска направила на экспертизу проектно-сметную документацию по капитальному ремонту Октябрьского моста. Глава города уточнял, что капремонт рассчитан на 2 года. В 2021-м планировалось привести в порядок дорожное покрытие моста, а работы по остальным элементам провести в 2020-м. Стоимость работ мэр назвать отказался, отметив, что будет готов это сделать только после того, как ПСД пройдет экспертизу. Кроме того, в мае иск в суд с требованием обязать мэрию города и подведомственное учреждение, осуществляющее эксплуатацию Октябрьского (Коммунального) моста, разработать проектно-сметную документацию на мост, а также профинансировать указанные работы, направила прокуратура Новосибирска.

В июне мэрия сообщила предварительную стоимость работ — 1,6 млрд рублей. В начале сентября департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии разместил тендер по выбору подрядчика для ремонта дорожной части моста.

— Подрядная организация должна будет провести фрезерование асфальтового покрытия на мосту, отремонтировать участки площадью до 5 кв. м и глубиной 5 см с помощью литого асфальта, а также уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси, — говорилось в сообщении.

Итоги выбора подрядчика подведут в середине сентября.

Октябрьский (Коммунальный) мост — первый автомобильный мост Новосибирска, соединивший правый и левый берега. Движение по нему открыли в октябре 1955 года.

Объект еще ни разу не ремонтировали капитально. Текущий ремонт проводили 5 лет назад. В 2020 году на мосту закрыли пешеходную часть.

Фото Александра Назарова со страницы в Facebook

463

Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги :

ремонт
Октябрьский мост
дороги
город


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на семь лет условно за получение взятки

08/09/2021, 11:22

В Красноярском крае обострилась ситуация с мошенничеством в ОСАГО

06/09/2021, 16:00

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

03/09/2021, 17:28

Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

27/08/2021, 17:38

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Пик популярности личных брендов

Все материалы
Лента новостей

До конца года дороги к ледовой арене должны быть построены на 70-80%

08/09/2021, 14:42

Ремонт трамвайных путей планируют включить в «дорожный» нацпроект

08/09/2021, 14:04

Общественники частично победили «природоохранный» закон

08/09/2021, 13:46

Региональные УФАС начали проверку рынка стройматериалов

08/09/2021, 13:04
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

Банк «Левобережный» приглашает участников ВЭД на форум «Экспорт – Выход Есть!»

08/09/2021, 13:37

Выгодное рефинансирование от 6,9% годовых в Банке Акцепт!

07/09/2021, 15:42

Отправляйте денежные переводы Western Union в ближнее зарубежье со скидкой 30%

07/09/2021, 11:46

Как не потерять свои деньги при проблемах с банкоматом

07/09/2021, 11:13

Кредитный рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA-

07/09/2021, 10:51

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Ремонт трамвайных путей планируют включить в «дорожный» нацпроект

Региональные УФАС начали проверку рынка стройматериалов

Дополнительные наборы объявили новосибирские университеты

В Новосибирске на 24% выросло количество банкротов

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Финансы

Новости Новосибирска

Налоговая снова потребовала банкротства новосибирского «Медтехнопарка»

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Новосибирский производитель через «дочку» войдет в капитал канадской компании

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Политика

Новости Новосибирска

В горсовете Новосибирска может вырасти количество вице-спикеров

Экс-губернатор обжалует частичную компенсацию морального вреда

Более 200 подписей «отзывантов» мэра признаны негодными

Руководители предприятий выступили в защиту мэра Новосибирска

Дело Якименко новосибирский суд рассмотрит с самого начала

Недвижимость

Новости Новосибирска

До конца года дороги к ледовой арене должны быть построены на 70-80%

Новосибирская область получила 700 млн рублей на ускоренное расселение ветхого жилья

Госконтрактам разрешат удорожание на 30%

Количество новостроек в регионе растет медленнее, чем в пандемийном 2020-м

Имущество «ПАТП-5» купила компания, связанная с новосибирским застройщиком

Технологии

Финансы

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

Агропром

Новости Новосибирской области

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Транспорт

Новости Новосибирска

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Туризм

Новости Новосибирска

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

Общество

Новости Новосибирска

До конца года дороги к ледовой арене должны быть построены на 70-80%

Ремонт трамвайных путей планируют включить в «дорожный» нацпроект

Общественники частично победили «природоохранный» закон

Дополнительные наборы объявили новосибирские университеты

У концессионера «отберут» бассейн в Пашино

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска