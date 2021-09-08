К поиску денег для ремонта Октябрьского моста подключилось правительство региона

— Со следующего года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» один из подразделов будет называться «Мосты и путепроводы». У нас вчера была видеоконференция с Минтрансом РФ, где как раз обсуждалась эта тема. Разрабатывается система и критерии оценки показателей. Думаю, что мы будем планировать в рамках данного проекта завести финансирование на Октябрьский мост, — сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Он подчеркнул, что пока проекта с экспертизой по капремонту Октябрьского моста нет. В четверг региональный Минтранс планирует провести совещание с мостовиками и обсудить виды работ и их классификации, а также необходимость прохождения экспертизы. Это необходимо для того, чтобы принять решение: делать ремонт или капитальный ремонт.

— Мост однозначно нужно ремонтировать и приступать к этой работе нужно было лет 5 назад. Понятно, что мэрия Новосибирска своими силами не справится с ремонтом такого большого неклассного сооружения. Мы будем помогать средствами федерального и областного бюджета, — подчеркнул Костылевский.

В какой пропорции будет осуществляться финансирование капремонта моста, министр не уточнил, отметив, что это станет понятно только после формирования цены работ.

7 сентября во время выездного совещания на площадке парка «Арена» мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что работы по капитальному ремонту Октябрьского моста отложили на неопределенный срок. Как пишет НГС, это связано с необходимостью серьезных финансовых вложений, которых у города нет.

Напомним, в мае мэрия Новосибирска направила на экспертизу проектно-сметную документацию по капитальному ремонту Октябрьского моста. Глава города уточнял, что капремонт рассчитан на 2 года. В 2021-м планировалось привести в порядок дорожное покрытие моста, а работы по остальным элементам провести в 2020-м. Стоимость работ мэр назвать отказался, отметив, что будет готов это сделать только после того, как ПСД пройдет экспертизу. Кроме того, в мае иск в суд с требованием обязать мэрию города и подведомственное учреждение, осуществляющее эксплуатацию Октябрьского (Коммунального) моста, разработать проектно-сметную документацию на мост, а также профинансировать указанные работы, направила прокуратура Новосибирска.

В июне мэрия сообщила предварительную стоимость работ — 1,6 млрд рублей. В начале сентября департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии разместил тендер по выбору подрядчика для ремонта дорожной части моста.

— Подрядная организация должна будет провести фрезерование асфальтового покрытия на мосту, отремонтировать участки площадью до 5 кв. м и глубиной 5 см с помощью литого асфальта, а также уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси, — говорилось в сообщении.

Итоги выбора подрядчика подведут в середине сентября.

Октябрьский (Коммунальный) мост — первый автомобильный мост Новосибирска, соединивший правый и левый берега. Движение по нему открыли в октябре 1955 года.

Объект еще ни разу не ремонтировали капитально. Текущий ремонт проводили 5 лет назад. В 2020 году на мосту закрыли пешеходную часть.