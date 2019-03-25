Renault продают лучше в Кемерове, Красноярске и Омске

Объявлены результаты рейтинга дилерской сети в рамках международного проекта Renault — Dealer of the Year 2018. По итогам 2018 года высшей оценки — «5 звезд» рейтинга — было удостоено 17 автоцентров. В числе лучших дилерские центры Renaultв Сибири: ООО «РЦ Кемерово» (Кемерово), ООО «Евразия» (Омск), «СиалАвтофранц» (Красноярск) и ООО «Автомир Премьер» (Новокузнецк). Дилера марки из Новосибирска в рейтинге нет. Об этом сообщает пресс-служба французской марки Официальным представителем марки Renault в Новосибирске является Группа компаний «Автомир».

Методика оценки глобального рейтинга дилерской сети 2018 опирается на 40 критериев, объединенных в 8 категорий: физические, коммерческие и финансовые стандарты, продажи автомобилей, послепродажное сопровождение, качество, корпоративные продажи, маркетинг. В рамках проекта оценивается деятельность всех официальных дилерских центров Renault на территории России. В зависимости от результатов работы дилерского центра его рейтинг может варьироваться от 1 до 5 «звезд». Проект Dealer of the Year (DOTY) проводится в России с 2009 года.

Цель проекта — оценка дилеров по комплексному показателю, включающему ключевые аспекты работы дилерского центра. Участие дилеров в проекте служит мотивацией для соответствия международным стандартам работы компании Renault, что способствует повышению эффективности работы дилерской сети.

Фото: media.group.renault.com/ru