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ВТБ Капитал Инвестиции запустил услугу инвестиционного консультирования

  • 26/03/2019, 10:06
ВТБ Капитал Инвестиции объявляет о запуске новой версии инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции».

Банк ВТБС момента запуска сервиса это одно из самых значимых обновлений. Приложение уже доступно в Apple Store и Google Play.

Главной новинкой платформы стало добавление услуги инвестиционного консультирования в соответствии со вступившими в силу в конце 2018 года изменениями в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Клиенты ВТБ (ПАО) смогут непосредственно в приложении заключить договор, пройти анкету для определения риск-профиля и подключить на выбор советника по инвестициям (робоэдвайзор) или персонального советника. Первый из них автоматически подбирает индивидуальный инвестиционный портфель ценных бумаг на основании рекомендаций экспертов ВТБ Капитал Инвестиции и сопровождает его в режиме 24/7. Второй – работает индивидуально с каждым клиентом  как инвестиционный консультант.

Приложение получило новые «умные» оповещения: теперь при совершении каких-либо действий клиентам будут приходить PUSH-уведомления, благодаря которым они получат релевантную информацию о состоянии своего портфеля и рекомендации по ценным бумагам. Все сообщения сохраняются в новой папке «Входящие» на экране «Портфель», а в настройках можно выбрать отдельные темы.

В новом обновлении платформы изменился и интерфейс визуализации информации. С сегодняшнего дня на экране приложения появились «Истории» (stories), с помощью которых пользователь будет получать советы по инвестированию и ответы на часто задаваемые вопросы в современном удобном формате. Обновился дизайн очереди заявок и показателей объема на графиках, которые теперь стали доступны в горизонтальном режиме. Улучшилась функциональность для обратной связи – спустя неделю использования платформы у инвестора будет возможность оставить отзыв о приложении и брокерском обслуживании ВТБ.

Разработчики также добавили опции автоматического входа в демо-режим, настройку времени автоблокировки и добавление инструментов из окна поиска в список отслеживания.

С момента запуска с нами работает уже более 50 тысяч активных пользователей, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 700 млрд рублей. Такие результаты связаны в первую очередь с успешной реализацией потребностей клиентов. Более того, сами инвесторы осознают, что эффективно управлять своими финансами – не самая простая задача, к которой должен быть профессиональный подход. И мы активно помогаем им в этом, комментирует Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

Фото: пресс-служба банка

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