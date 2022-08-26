РЭО призывает стать экологически ответственными и 1 сентября отказаться от пластиковой упаковки для цветов

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от использования одноразовой пластиковой упаковки для букетов цветов из-за невозможности переработки материала, пишут «Известия».

1 сентября — один из самых популярных дней для цветочных магазинов. В 2021–2022 году в российских школах учились почти 17 миллионов детей и подростков, из них почти 2 миллиона — первоклассники. Если все ученики первых классов в этом году придут с упакованными цветами, то на свалках может оказаться 19 тонн отходов упаковки для букетов.

— Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена, — пояснил Глава РЭО Денис Буцаев.

Загрязненная обертка не подлежит переработке, а пластик может разлагаться десятилетиями.

— Пластиковая обертка для цветов — это то, что 100% идет на полигон. То есть букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет, — говорит исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

Отмечается, что качестве альтернативы можно использовать бумажные контейнеры, которые потом могут пригодиться и в быту.

Однако национальная ассоциация цветоводов воспротивилась инициативе, напомнив о дороговизне специального оборудования для упаковки цветов, которое находится на всех крупных производствах отрасли.

— Такое упаковочное оборудование стоит миллионы долларов, а нам фактически предлагают выбросить его на помойку. Это огромные финансовые потери для наших производителей, — возразил глава организации Алексей Антипов.

В то же время президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркнул, что предложение вполне реализуемо, учитывая заметное уменьшение спроса на пластиковую упаковку по сравнению с прошлыми годами. Он рассказал, что сейчас популярны биоразлагаемые материалы и яркая цветная бумага.