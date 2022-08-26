РЭО призывает стать экологически ответственными и 1 сентября отказаться от пластиковой упаковки для цветов

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от использования одноразовой пластиковой упаковки для букетов цветов из-за невозможности переработки материала, пишут «Известия».
1 сентября — один из самых популярных дней для цветочных магазинов. В 2021–2022 году в российских школах учились почти 17 миллионов детей и подростков, из них почти 2 миллиона — первоклассники. Если все ученики первых классов в этом году придут с упакованными цветами, то на свалках может оказаться 19 тонн отходов упаковки для букетов.
— Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена, — пояснил Глава РЭО Денис Буцаев.
Загрязненная обертка не подлежит переработке, а пластик может разлагаться десятилетиями.
— Пластиковая обертка для цветов — это то, что 100% идет на полигон. То есть букет простоит четыре дня, а упаковка пролежит на свалке четыре сотни лет, — говорит исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
Отмечается, что качестве альтернативы можно использовать бумажные контейнеры, которые потом могут пригодиться и в быту.
Однако национальная ассоциация цветоводов воспротивилась инициативе, напомнив о дороговизне специального оборудования для упаковки цветов, которое находится на всех крупных производствах отрасли.
— Такое упаковочное оборудование стоит миллионы долларов, а нам фактически предлагают выбросить его на помойку. Это огромные финансовые потери для наших производителей, — возразил глава организации Алексей Антипов.
В то же время президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркнул, что предложение вполне реализуемо, учитывая заметное уменьшение спроса на пластиковую упаковку по сравнению с прошлыми годами. Он рассказал, что сейчас популярны биоразлагаемые материалы и яркая цветная бумага.
— Компании избавились от некоторых видов пластика, используют перерабатываемые материалы, и сами покупатели более осознанно подходят к вопросу — они не только товары, но и упаковку выбирают по признаку экологичности, — отметил Соколов.
Фото: pixabay.com — MaxxGirr
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