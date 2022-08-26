Рекламодателям

Бывший вице-мэр Томска Цымбалюк получил полный контроль над регоператором

  • 26/08/2022, 15:18
Утилизация мусора
Он увеличил свою долю в компании в два этапа.

Бывший заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк увеличил долю в уставном капитале ООО «АБФ Логистик» с 58,3% до 100%. Данные опубликованы в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Компания является  региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов в Северске.

В число совладельцев «АБФ Логистик» ранее входил Константин Чаринцев. 12 августа в ЕГРЮЛ были внесены данные о том, что Цымбалюк увеличил свою долю с 35% до 58,33%, а доля Чаринцева выросла с 25% до 41,67%.

Александр Цымбалюк покинул пост вице-мэра Томска в конце ноября 2017 года, о причинах его ухода не сообщалось. Цымбалюк работал в администрации Томска с 2001 года, прошел путь от консультанта отдела контрольного комитета до руководителя аппарата и исполняющим обязанности первого заместителя мэра. В 2009 году он стал управляющим делами администрации Томска, работал на высоких должностях при двух мэрах: Николае Николайчуке и Иване Кляйне.

ООО «АБФ Логистик» было зарегистрировано в июне 2013 года, специализируется на систематическом сборе и вывозе коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов. В 2021 году выручка компании составила 211,8 млн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль по итогам 2021 года равнялась 34,7 млн рублей.

 

Ранее редакция рассказывала, что регоператор обвинил подрядчика в нарушении антимонопольного законодательства.

Фото с официальной страницы администрации Томска в «ВКонтакте»

120

Рубрики : Бизнес

Регионы: Томск

Теги : утилизация мусора


Комментировать

пока нет комментариев
Ремонт дорог в Новосибирске

Ремонт дороги и кольца на площади Маркса довести до ума в срок не успевают

Сдача объекта переносится на следующий год.
Читать статью >>
производство оборудования

«СиСорт» оценивает азиатские рынки

На основе Big Data алтайская компания изучает спрос в новых странах, чтобы заместить европейских заказчиков.
Читать статью >>
Производство медицинских изделий

Какие ниши в производстве медицинских изделий и расходников может занять российский бизнес?

Представители Минпромторга РФ в ходе форума «Технопром» назвали сегменты, где может возникнуть или уже возник дефицит после ухода иностранных компаний.
Читать статью >>
Футбольный клуб Новосибирск

Выход в первую лигу — старая задача для нового футбольного руководства

Футбольный клуб «Новосибирск» сменил руководителя.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Ремонт дороги и кольца на площади Маркса довести до ума в срок не успевают

26/08/2022, 14:45

Новосибирская компания расчистит соленое озеро в Алтайском крае

26/08/2022, 13:05

«СиСорт» оценивает азиатские рынки

26/08/2022, 12:57

Экс-замдиректора Горно-Алтайского ЖКХ оштрафовали за взятки

26/08/2022, 12:43
Популярное

РЭО призывает стать экологически ответственными и 1 сентября отказаться от пластиковой упаковки для цветов

26/08/2022, 15:22

Размер пенсии можно увеличить

26/08/2022, 11:02

Идеальный размер вашей талии

26/08/2022, 06:32

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

АО «РЭС» – активный участник деловой программы Технопрома

26/08/2022, 14:45

«Единый кардиолог» для всех: «Ростелеком» упрощает диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

26/08/2022, 10:13

ВТБ: пенсионеры стали самыми устойчивыми к фишинговым атакам в этом году

25/08/2022, 15:01
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска