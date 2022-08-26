Бывший вице-мэр Томска Цымбалюк получил полный контроль над регоператором

Бывший заместитель мэра Томска Александр Цымбалюк увеличил долю в уставном капитале ООО «АБФ Логистик» с 58,3% до 100%. Данные опубликованы в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Компания является региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов в Северске.

В число совладельцев «АБФ Логистик» ранее входил Константин Чаринцев. 12 августа в ЕГРЮЛ были внесены данные о том, что Цымбалюк увеличил свою долю с 35% до 58,33%, а доля Чаринцева выросла с 25% до 41,67%.

Александр Цымбалюк покинул пост вице-мэра Томска в конце ноября 2017 года, о причинах его ухода не сообщалось. Цымбалюк работал в администрации Томска с 2001 года, прошел путь от консультанта отдела контрольного комитета до руководителя аппарата и исполняющим обязанности первого заместителя мэра. В 2009 году он стал управляющим делами администрации Томска, работал на высоких должностях при двух мэрах: Николае Николайчуке и Иване Кляйне.

ООО «АБФ Логистик» было зарегистрировано в июне 2013 года, специализируется на систематическом сборе и вывозе коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов. В 2021 году выручка компании составила 211,8 млн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. Чистая прибыль по итогам 2021 года равнялась 34,7 млн рублей.

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