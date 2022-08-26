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Потенциальный депутат-единоросс может вылететь с выборов?

  • 26/08/2022, 15:54
Автор:
Нарушения на выборах
Поводом для жалобы на нарушения на выборах стали подарки избирателям.

Суд Новосибирской области оставил без рассмотрения заявление реготделения КПРФ по поводу аннулирования регистрации кандидата в депутаты Заксобрания по избирательному округу №4 Виталия Новосёлова. Об этом редакции сообщили в областной избирательной комиссии. В связи с тем, что заявление подано лицом, которое не имеет права на его подачу, уточнили в избиркоме.

Поводом для иска стало выступление кандидата от «Единой России» Виталия Новосёлова с раздачей подарков жителям Здвинского района в ходе торжественной церемонии открытия ярмарки. Как сообщают в реготделении КПРФ, изначально выступление кандидата-единоросса, как и других кандидатов в сценарии прописано не было. При этом коммунистам, обратившимся к организаторам мероприятия с просьбой дать слово своему кандидату Сергею Зарембо, было отказано.

— Ситуация, быть может, сложилась иначе, если бы организаторы дали возможность выступить Сергею Зарембо, но этого не произошло, — комментируют ситуацию в обкоме КПРФ.

По мнению коммунистов, действия Новоселова противоречат Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ». Они считают, что кандидату может грозить снятие с выборов. Решение суда можно предъявить в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Второй момент нарушения на выборах — возможного подкупа — коммунисты усмотрели в установке Новосёловым турника и беседки во дворе жилого дома в Барабинске. Об этом сам Новосёлов сообщил на своей странице в соцсети.

новости Новосибирска

Регистрация кандидатов в депутаты Заксобрание завершилась

В облизбиркоме свою официальную позицию как ответчика пока не озвучивают.

Напомним, что довыборы в Заксобрание по округам №4 и №10 должны пройти с 9 по 11 сентября. На круге №4, помимо уже упомянутых Виталия Новосёлова («Единая Россия») и Сергея Зарембо (КПРФ), зарегистрированы Евгений Гутов (самовыдвижение), Надежда Приходько («Новые люди»), Лариса Путина («Партия пенсионеров за социальную справедливость»), Константин Терещенко (самовыдвижение), Руслан Федореев (ЛДПР) и Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»).

Округ стал «вакантным» после победы на выборах в Госдуму экс-депутата Заксобрания и теперь уже бывшего главврача областного онкодиспансера Олега Иванинского.

 

Ранее редакция отмечала, что в стане единороссов к бывшему коммунисту Новоселову относятся настороженно. 

Иллюстрация — скрин с видео на сайте КПРФ

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Нарушения на выборах депутат


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