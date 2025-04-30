Реплику Знамени Победы развернут 1 мая в Новосибирске

В День труда, 1 мая, на территории Монумента Славы в Новосибирске состоится кульминация патриотической акции «Наша Великая Победа», организованная КПРФ. Центральным событием станет развертывание 200-метровой реплики легендарного Знамени Победы, которое советские солдаты водрузили над поверженным Рейхстагом весной 1945 года, тем самым вписав свои имена в мировую историю.

Это масштабное мероприятие, проникнутое чувством единства и памяти, стартовало 17 марта 2025 года в Севастополе – городе-герое, олицетворяющем непоколебимость российского духа. За полтора месяца акция прошла через десятки отечественных городов, преодолев расстояние более 28 тысяч километров. В каждом городе тысячи людей принимали участие в развертывании копии знамени, возлагали цветы к памятникам павшим, проводили встречи с ветеранами и молодежью, обсуждая уроки войны и важность сохранения исторической правды.

1 мая в Новосибирске участники КПРФ, ветераны, представители общественных организаций и патриотически настроенная молодежь соберутся в 11:30 на улице Станиславского у Монумента Славы. В полдень колонна с копией Знамени Победы начнет шествие к мемориалу, где в 12:15 состоится торжественный митинг, посвященный не только Первомаю, но и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завершится событие возложением цветов к Вечному огню, в знак глубочайшей благодарности героям, защитившим свободу и будущее нашей страны. В ходе мероприятия будут распространяться красные ленточки – символ Победы в Великой Отечественной войне.

Это не просто мероприятие – это прочная связь между поколениями, напоминание о героизме предков, о том, что Победа 1945 года навсегда останется символом сплоченности, отваги и стойкости русского народа!

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