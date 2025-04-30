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Суд начал рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора «ФК «Новосибирск»

  • 30/04/2025, 15:30
Суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего гендиректора «ФК «Новосибирск»
Помимо главного обвиняемого в деле еще два фигуранта

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора, главного бухгалтера и начальника управления по футболу АНО «ФК Новосибирск». Все они обвиняются в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Рассмотрение данного дела изначально было назначено на 10 апреля 2025 года, но судебный процесс отложили из-за того, что один из фигурантов отказался от адвоката. В результате на скамье подсудимых сам гендиректор Андрей Перлов, а также главный бухгалтер Татьяна Лошкарева и начальник управления по футболу АНО «ФК Новосибирск» Константин Кричевский оказались только 30 апреля.

— По версии следствия, в период с мая 2020 по август 2022 гг. генеральный директор АНО «ФК Новосибирск», действуя путем обмана учредителя АНО «ФК Новосибирск» из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, при заключении договоров аренды спортивных объектов, похитил денежные средства, выделенные Министерством физической культуры и спорта Новосибирской области из бюджета Новосибирской области, на общую сумму 21 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, Новосибирский суд арестовал генерального директора футбольного клуба «Новосибирск» еще весной 2024 года. Тогда против него возбудили уголовное дело в связи с хищением средств субсидии, полученной по региональной программе по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. Помимо этого, мошенники похитили еще 3,2 млн рублей, выделенных Минспортом региона, при заключении договоров оказания услуг по обслуживанию футбольного поля «Динамо». Никаких услуг, как выяснило следствие, оказано не было.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали в полном объеме.

Напомним, Андрей Перлов талантливый советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км, он дважды одерживал победы в командных соревнованиях Кубка мира. Также он является шестикратным чемпионом СССР на 20 км и 50 км.

Ранее редакция сообщала о том, что уголовное дело заведено в отношении депутата горсовета Искитима Новосибирской области. 

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : хищение бюджетных средств


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