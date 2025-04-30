Рекламодателям

На очередной этап реконструкции клиники Мешалкина выделят 9,5 млрд рублей

  • 30/04/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
На очередной этап реконструкции клиники Мешалкина выделят 9,5 млрд рублей
Строительство объектов должно быть завершено кв 2031 году

В Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, это первый этап второй очереди преобразования центра.

До 2031 года здесь намечено строительство нескольких дополнительных объектов. В частности, предусмотрено строительство детского стационара (150 койко-мест), стационара радиологического корпуса (15 койко-мест) и дневного стационара радиологического корпуса (30 койко-мест).

Также будут построены помещения для хранения материалов, гараж, многоуровневая автостоянка, несколько контрольно-пропускных пунктов и трансформаторные подстанции.

Площадь застройки составит 19 330,5 кв. метров, общая площадь возводимых объектов — 57 232,4 кв. метров.

Начальная цена контракта — 9,5 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Напомним, в декабре 2024 года проектная и сметная документация по объектам первого этапа строительства масштабной программы реконструкции и развития ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Выдача идентичных документов на объекты второго этапа запланирована на начало 2025 года.

На реализацию масштабного проекта в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» из федерального бюджета всего будет направлено 14,84 млрд рублей.

В 2020 году клиника объявляла конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений для реконструкции и строительства зданий медучреждения. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 7,8 млрд рублей. Строительство должно было начаться в 2021 году, а весь комплекс зданий введен в эксплуатацию в 2025. В 2023 году стало известно о строительстве новых корпусов клиники. Тогда стоимость работ оценивалась в 13 млрд. рублей.

Ранее редакция сообщала, что экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора клиники Мешалкина. В новой должности Колмаков он отвечает за масштабную реконструкцию центра.

Фото: пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина

583

Рубрики : Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : клиника мешалкина


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Китайский бизнес раскрыл, что его интересует в Сибири
30/04/25 19:00
Бизнес Власть ВЭД
Проект «Герои НовоСибири»: новые перспективы для ветеранов СВО обсудили на Общественном совете
30/04/25 18:30
Власть
Новосибирцам рассказали об изменениях в законах с 1 мая
30/04/25 18:00
Власть Общество
Чёрная неблагодарность: силовики разрушили планы мигрантов «откосить» от постановки на воинский учёт
30/04/25 17:00
Право&Порядок
В Новосибирске представили восемь территорий для благоустройства
30/04/25 16:15
Власть
Новосибирских продавцов фальсификата и контрафакта лишат доступа к маркетплейсам
30/04/25 16:00
Бизнес Власть
В Новосибирской области начались работы по благоустройству на 13 объектах
30/04/25 15:35
Власть
Суд начал рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора «ФК «Новосибирск»
30/04/25 15:30
Право&Порядок
Реплику Знамени Победы развернут 1 мая в Новосибирске
30/04/25 15:08
Власть
На очередной этап реконструкции клиники Мешалкина выделят 9,5 млрд рублей
30/04/25 15:00
Медицина Недвижимость
На новосибирского провайдера «Сибсети» уже несколько часов идет DDoS-атака
30/04/25 14:30
Бизнес Общество Право&Порядок Телекоммуникации
Град и шквалистый ветер надвигаются на Новосибирск
30/04/25 14:00
Город Общество
На рынке сырого молока в России пройдут проверки
30/04/25 13:00
Бизнес Власть
Как правильно выбрать квартиру для инвестиций в Новосибирске
30/04/25 12:55
Недвижимость
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате в Новосибирске
30/04/25 12:30
Город История Общество
Экс-депутата Новосибирска Бойко* назвали врагом России
30/04/25 11:30
Власть Политика Право&Порядок
Рост цен на сыр и кофе ускорили инфляцию в Новосибирской области
30/04/25 11:00
Бизнес Власть Экономика
Застройщик эко-квартала в Новосибирске запустил финальный этап проекта
30/04/25 10:19
Недвижимость
Мэрия потратит 8 млн на техоснащение праздничной программы в центре Новосибирска
30/04/25 10:00
Власть Город Общество
На гастрофестиваль в Новосибирск приедут рестораторы из Китая
30/04/25 9:00
Бизнес Туризм
Популярное
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска