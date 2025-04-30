На очередной этап реконструкции клиники Мешалкина выделят 9,5 млрд рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, это первый этап второй очереди преобразования центра.

До 2031 года здесь намечено строительство нескольких дополнительных объектов. В частности, предусмотрено строительство детского стационара (150 койко-мест), стационара радиологического корпуса (15 койко-мест) и дневного стационара радиологического корпуса (30 койко-мест).

Также будут построены помещения для хранения материалов, гараж, многоуровневая автостоянка, несколько контрольно-пропускных пунктов и трансформаторные подстанции.

Площадь застройки составит 19 330,5 кв. метров, общая площадь возводимых объектов — 57 232,4 кв. метров.

Начальная цена контракта — 9,5 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального бюджета.

Напомним, в декабре 2024 года проектная и сметная документация по объектам первого этапа строительства масштабной программы реконструкции и развития ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Выдача идентичных документов на объекты второго этапа запланирована на начало 2025 года.

На реализацию масштабного проекта в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» из федерального бюджета всего будет направлено 14,84 млрд рублей.

В 2020 году клиника объявляла конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений для реконструкции и строительства зданий медучреждения. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 7,8 млрд рублей. Строительство должно было начаться в 2021 году, а весь комплекс зданий введен в эксплуатацию в 2025. В 2023 году стало известно о строительстве новых корпусов клиники. Тогда стоимость работ оценивалась в 13 млрд. рублей.

Ранее редакция сообщала, что экс-министр строительства Новосибирской области стал замгендиректора клиники Мешалкина. В новой должности Колмаков он отвечает за масштабную реконструкцию центра.