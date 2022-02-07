Решение о том, продлевать или нет дистанционное обучение в новосибирских школах, примут в конце недели

— По данным на вечер 6 февраля, в учреждениях образования Новосибирской области зарегистрированы 1105 заболевших коронавирусом, из них 981 ребенок. На дистант выведены 272 класса, не считая тех, кто уже находится на дистанционной форме обучения, — сообщил на оперативном совещании министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В детский садах региона 187 заболевших, из них 102 ребенка. В учреждениях среднего профессионального образования за последнею неделю выявлены 102 заболевших педагога и 643 студента. В целом на больничном находятся 3200 работников образования — 7,6% от общей численности сотрудников.

—До конца недели школы региона находятся на всеобщем карантине. Решение будем принимать до конца недели. Если медики справятся, то примем решение о снятии карантина. Если ситуация станет обостряться, то будем принимать компромиссные решения, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, практически все ученики средней школы Новосибирской области, за исключением малокомплектных школ, были отправлены на дистанционное обучение 31 января. Предварительный срок дистанта был установлен на 2 недели. Некоторые классы и школы региона начали выводить на дистанционное обучение сразу после новогодних каникул в связи с ростом заболеваемости, то есть часть новосибирских школьников учится на удаленке уже почти месяц.

Между тем на прошлой неделе в регионе произошел резкий скачок заболеваемости ковидом: с 634 случаев 31 января до 3129 — 7 января.