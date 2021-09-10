Три дня на запуск: ТЭЦ-2 в Новосибирске возобновляет работу

Перебоев в горячем водоснабжении новосибирцев из-за переключения тепломагистралей на ТЭЦ-2 не будет. Но подготовка агрегатов не обходится без шума — горожане периодически могут его слышать.

13 сентября один котел и один турбоагрегат ТЭЦ-2 будут включены в работу после летнего останова. ТЭЦ начнет вырабатывать электричество и подавать теплоноситель жителям правобережных и левобережных районов Новосибирска.

В работе по включению станции задействованы 40 сотрудников. Процесс запуска агрегатов начали 9 сентября — с отмыва ранее законсервированных поверхностей нагрева котла №7, через которые происходит передача тепла от сгораемого угля к пару. Аналогичную работу энергетики проведут 12 сентября на десятом котле.

Далее работники станции производят растопку котла — самый ответственный этап запуска ТЭЦ. Отмыв, растопка котла и последующий прогрев главных паропроводов — шумные технологические операции, так как сопровождаются выбросом пара в атмосферу.

До начала отопительного сезона тепловая нагрузка станции составит 50 Гкал/час, электрическая — 47 МВт. С запуском тепла в городе станция увеличит нагрузку до 120 Гкал/час. Зимой будут работать пять из семи котлов общей производительностью 1850 т/час, и столько же турбин. Их суммарная электрическая мощность — 305 МВт.

Ранее, в июле этого года, СГК приостановила работу ТЭЦ-2 на срок до начала отопительного сезона. Летнюю минимальную тепловую нагрузку станции в этот период взяли на себя ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Это позволило оптимизировать затраты на производство тепла и снизить объем выбросов вблизи центра Новосибирска.

Потребители не почувствуют смену теплоисточника в связи с запуском ТЭЦ-2: отключений горячей воды не будет, подчеркнули в теплосетевом подразделении СГК. Чтобы доставлять теплоноситель от ТЭЦ, сотрудники уже проводят переключения на магистральных трубопроводах, на днях будет запущена насосная станция.

Для пусковых операций ТЭЦ-2 использует более 6 тысяч кВт*ч электроэнергии, около 29 тысяч м3 природного газа и 24 тонны угля — на общую сумму 413 тысяч рублей.

ТЭЦ-2 снабжает теплом потребителей в четырех районах города Новосибирска: половину объектов Ленинского и Кировского районов, почти полностью Железнодорожный и часть Центрального района.