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Республика Тыва лидирует в Сибири по доле открытых бизнесов против ликвидированных

  • 18/01/2023, 13:55
открытие и закрытие предприятий
Последнее место занимает Томская область.

— В 2022 году регистрация коммерческих предприятий выросла на 9%, до 242,1 тыс., а число ликвидированных бизнесов снизилось на 25%, до минимальных за 7 лет 280,2 тыс, — подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Статистика открытий и закрытий предприятий за санкционный год в целом повторяет тренд 2021 года. Продолжающееся сокращение ликвидаций компаний отражает завершение основного этапа чистки реестра юрлиц от недействующих бизнесов.

Лишь в четверти регионов компании открывались чаще, чем закрывались. Максимальная доля запущенных бизнесов относительно ликвидированных в Сибири отмечалась в следующих регионах: Республика Тыва — 205%, Омская область — 139,3%, Республика Хакасия — 104,4%, Красноярский край — 75,4%, Новосибирская область — 71,7% Республика Алтай — 68,5%, Кемеровская область — 67,7%, Алтайский край — 60,7%, Иркутская область — 60,1%, Томская область — 53,9%.

За 2022 год в России было открыто 242,1 тыс. новых коммерческих предприятий, что на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше по сравнению с предшествующим годом. При этом количество закрытых компаний сократилось на 93,9 тыс., или на 25,1%, до 280,2 тыс. Схожая динамика наблюдалась в 2021 году: тогда открытия предприятий выросли на 3,9%, а закрытия снизились на 27,4%.

В результате количество ликвидированных в 2022 году компаний упало до минимума с 2015 года — тогда были закрыты 236,6 тыс. коммерческих организаций. С 2016 года ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, после чего юридические лица стали вычеркивать из ЕГРЮЛ в три раза чаще, и число закрытых компаний из года в год стабильно превышало количество открытий новых бизнесов.

 

Ранее редакция сообщила о том, что испытан прототип российского комплекса ледовой разведки.

Фото: pixabay.com — jarmoluk

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Рубрики : Экономика Бизнес ВЭД

Регионы: Россия Республика Тыва Новосибирская область

Теги : ликвидация бизнесов компании коммерческое предприятие


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