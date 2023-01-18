Испытан прототип российского комплекса ледовой разведки

Сотрудники лётно-исследовательской базы Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Центра мониторинга окружающей среды Московского физико-технического института (МФТИ) успешно испытали новый российский программно-аппаратный комплекс оперативной ледовой разведки. Об этом сообщает пресс-служба института.

Отмечается, что программно-аппаратный комплекс создан специалистами МФТИ для эффективного построения и валидации маршрутов. Разработка позволяет проводить мониторинг наиболее опасных участков в условиях плохой видимости и освещённости с плечом зондирования в диапазоне до 700 км.

Лётные испытания аппарата проходили на самолёте ТВС-2МС. В рамках тестирования комплекс выполнил полёты над различными типами подстилающей поверхности, в том числе над водохранилищем. Изображения синтезировались на вычислителе комплекса из радиолокационных голограмм в режиме реального времени.

Подчёркивается, что изображения не теряют разрешение даже с увеличением высоты.

— Мониторинг ледовой обстановки является важнейшей задачей в условиях развития Северного морского пути. В настоящий момент отсутствуют средства оперативной разведки, данные с европейских спутниковых систем становятся недоступными, — отмечается в сообщении важность разработки.

Кооперация научных организаций и институтов по программе стратегического и академического лидерства «Приоритет 2030» в области создания современной наукоемкой продукции позволяет комплексно подходить к решению сложных проектов с последующим внедрением разработок в реальные сектора экономики.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines увеличила долю рынка до 17%.