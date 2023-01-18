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Володин предложил ввести обязательное условие для участия в выборах и занятия госдолжностей — службу в армии

  • 18/01/2023, 14:36
Автор:
служба в армии
При соблюдении такого условия будет реализована система кадровых лифтов, «когда каждый человек, независимо от места работы, сможет защищать свою страну».

В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных Силах и наличия военно-учетной специальности, считает Вячеслав Володин.

В вопросах брони для той или иной категории граждан, председатель Госдумы призвал не допускать различий.

— Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности, — считает председатель ГД. Это касается занятия должностей на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.

При соблюдении вышеупомянутого условия будет реализована система кадровых лифтов, «когда каждый человек, независимо от места работы, сможет защищать свою страну», уверен Володин.

Высказывания чиновника породило большое количество вопросов у россиян в отношении наличия военно-учетной специальности и службы в вооруженных силах депутатов Государственной Думы.

В ответ пресс-служба Госдумы опубликовала информацию о том, что сам Володин проходил обучение на военной кафедре института и по окончании ему присвоено первое военное офицерское звание «лейтенант».

Впоследствии он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте.

И на сегодняшний день является полковником запаса.

Ранее редакция сообщала, что Володин считает правильным повысить налоги для покинувших страну россиян.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : служба в армии госслужба Госдума выборы Володин


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