Володин предложил ввести обязательное условие для участия в выборах и занятия госдолжностей — службу в армии

В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом службы в Вооруженных Силах и наличия военно-учетной специальности, считает Вячеслав Володин.
В вопросах брони для той или иной категории граждан, председатель Госдумы призвал не допускать различий.
— Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в вооруженных силах, наличия военно-учетной специальности, — считает председатель ГД. Это касается занятия должностей на госслужбе, участия в выборах депутатов Госдумы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.
При соблюдении вышеупомянутого условия будет реализована система кадровых лифтов, «когда каждый человек, независимо от места работы, сможет защищать свою страну», уверен Володин.
Высказывания чиновника породило большое количество вопросов у россиян в отношении наличия военно-учетной специальности и службы в вооруженных силах депутатов Государственной Думы.
В ответ пресс-служба Госдумы опубликовала информацию о том, что сам Володин проходил обучение на военной кафедре института и по окончании ему присвоено первое военное офицерское звание «лейтенант».
Впоследствии он как офицер запаса проходил обучение на курсах при военном институте.
И на сегодняшний день является полковником запаса.
Ранее редакция сообщала, что Володин считает правильным повысить налоги для покинувших страну россиян.
Фото с сайта Госдумы
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