Республика Тыва получит более 272 млн рублей на детские сады и школы

Республика Тыва получит более 272 млн рублей на завершение строительства детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трёх лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

За счёт федеральных средств до конца 2022 года будут достроены здания для четырёх дошкольных организаций, расположенных в городах и сельской местности республики. Таким образом, в регионе появится 300 дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет («Детский сад-ясли на 120 мест в Республике Тыва, пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна», «Детский ясли-сад на 60 мест в г. Чадан», «Детский сад-ясли на 60 мест в г. Ак-Довурак», «Детский сад-ясли на 60 мест в Республике Тыва, село Эржей Каа-Хемского кожууна»).

— Это повысит доступность дошкольного образования в республике и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу, — отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее, в 2021 году из резервного фонда правительства было выделено 297 млн рублей на завершение строительства школы и двух детских садов в Кызыле и более 352 млн рублей — на дооснащение республиканской больницы. Эти решения были приняты по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Сибирский федеральный округ, состоявшейся в марте 2021 года.

Ранее редакция сообщала, что ряд регионов Сибири затягивают строительство детсадов.