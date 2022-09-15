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Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

  • 15/09/2022, 16:00
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ремонт трамвайный путей
Их финансирование на неопределенный срок «вынесли за пределы бюджета» и убрали из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска не предполагается ремонт городских трамвайных путей. На этот факт в ходе обсуждения программы на заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству обратила внимание депутат Светлана Каверзина.

Я так понимаю, мы сроки по многим мероприятиям переносим почти всегда, обратилась депутат к замначальника департамента транспорта Олесе Богомазовой, выступавшей докладчиком по данному вопросу. Хотела бы уточнить: то, что мы по этой программе не отремонтировали трамвайные пути на многих улицах, мы на какие года переносим? У нас не будет ремонта путей ни в 2023, ни в 2024 годах? У нас пути находятся уже в таком состоянии, что это опасно для жизни пассажиров. Сколько лет уже проблемы с этим!

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

В исполнительной власти исключение ремонта трамвайных путей из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры объясняют самой распространенной причиной — отсутствием средств в бюджете в текущий момент. Однако, по словам чиновницы, не все потеряно.

Мы выносим это сейчас за пределы бюджета, поясняет Олеся Богомазвова. В настоящее время в бюджете на 2022 год и плановом периоде на 2023 и 2024 годы данной цифры нет. Но категорично говорить не стоит. Сейчас идет формирование бюджета. Будем формировать бюджет на 2023, 2024, 2025 годы возможно, данные расходы появятся.

По информации мэрии Новосибирска, общий объем финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 20182030 год в ценах соответствующих лет с учетом последних изменений составит 166,1 млрд, в том числе средств федерального бюджета 60,4 млрд, областного бюджета 40 млрд, городского бюджета 52,4 млрд, внебюджетных источников 13,2 млрд.

Напомним, что еще в конце прошлого года депутаты от коалиции «Новосибирск 2020» в ходе обсуждения проекта бюджета на текущий год предлагали 50 млн рублей направить на ремонт трамвайных путей в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, сняв эти средства с других расходных статей. Предложение коалиционеров большинство депутатов не поддержали. Однако в июне вопрос состояния трамвайных путей подняли депутаты-единороссы, представляющие Кировский район.

 

Ранее редакция сообщала о планах муниципалитета самостоятельно устанавливать тариф на проезд в городском общественном транспорте. 

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Транспортная инфраструктура Трамвай ремонт трамвайный путей


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