Трамвайные пути в Новосибирске ремонтировать не будут

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска не предполагается ремонт городских трамвайных путей. На этот факт в ходе обсуждения программы на заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству обратила внимание депутат Светлана Каверзина.

— Я так понимаю, мы сроки по многим мероприятиям переносим почти всегда, — обратилась депутат к замначальника департамента транспорта Олесе Богомазовой, выступавшей докладчиком по данному вопросу. — Хотела бы уточнить: то, что мы по этой программе не отремонтировали трамвайные пути на многих улицах, мы на какие года переносим? У нас не будет ремонта путей ни в 2023, ни в 2024 годах? У нас пути находятся уже в таком состоянии, что это опасно для жизни пассажиров. Сколько лет уже проблемы с этим!

— Мы выносим это сейчас за пределы бюджета, — поясняет Олеся Богомазвова. — В настоящее время в бюджете на 2022 год и плановом периоде на 2023 и 2024 годы данной цифры нет. Но категорично говорить не стоит. Сейчас идет формирование бюджета. Будем формировать бюджет на 2023, 2024, 2025 годы — возможно, данные расходы появятся.

В исполнительной власти исключение ремонта трамвайных путей из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры объясняют самой распространенной причиной — отсутствием средств в бюджете в текущий момент. Однако, по словам чиновницы, не все потеряно.

По информации мэрии Новосибирска, общий объем финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018—2030 год в ценах соответствующих лет с учетом последних изменений составит 166,1 млрд, в том числе средств федерального бюджета — 60,4 млрд, областного бюджета — 40 млрд, городского бюджета — 52,4 млрд, внебюджетных источников — 13,2 млрд.

Напомним, что еще в конце прошлого года депутаты от коалиции «Новосибирск 2020» в ходе обсуждения проекта бюджета на текущий год предлагали 50 млн рублей направить на ремонт трамвайных путей в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, сняв эти средства с других расходных статей. Предложение коалиционеров большинство депутатов не поддержали. Однако в июне вопрос состояния трамвайных путей подняли депутаты-единороссы, представляющие Кировский район.

Ранее редакция сообщала о планах муниципалитета самостоятельно устанавливать тариф на проезд в городском общественном транспорте.