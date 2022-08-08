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Ряд регионов Сибири затягивают строительство детсадов

  • 08/08/2022, 18:18
новости Сибири
И не торопятся подавать заявки на привлечение федерального финансирования для капремонта школ.

— Летний строительный сезон близится к завершению, а ситуация со строительством детсадов, по сравнению с апрелем, изменилась несущественно. Из 44 дошкольных объектов, которые планируется сдать до конца 2022 года, на 23 в 8 регионах округа сохраняются высокие риски несвоевременного ввода в эксплуатацию, — заявил на совещании полномочный представитель полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В частности, в Республике Алтай и Алтайском крае в зоне риска находится по одному детсаду, в Новосибирской области — 2, в Омской — 3, в Иркутской области — 6. Как следствие, слабо идет освоение бюджетных средств. На начало августа предусмотренное финансирование израсходовано на 30%.

Как отметил полпред, чаще всего власти апеллируют  следующими причинами срыва срока строительства: увеличение цен на стройматериалы, дефицит бюджетов. Также имеет место быть неоднократная корректировка плановых значений и перенос сроков  строительства объектов, ошибки в проектной документации, неэффективность мер по надлежащему контролю за темпами строительства со стороны органов власти. Серышев потребовал от регионов округа принять меры и обеспечить ввод детсадов в эксплуатацию в установленные сроки.

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Область получит федеральные деньги на капремонт школ

Не менее серьезной проблемой полпред назвал выполнение программы капремонта школ. Он напомнил, что с 2022 года у субъектов федерации РФ появилась возможность привести в порядок более 7 тыс школ с привлечением средств федерального бюджета .

— В Сибирском федеральном округе сегодня необходимо провести капремонт более 2 тыс школ. Пока заявки на участие в программе капремонта на 2022- 2023 годы поданы по 216 школам, —напомнил Анатолий Серышев. — В мае мы дополнительно включили в программу 72 школы. В августе будет еще один отбор. Регионы должны активнее участвовать в этой программе и подавать заявки, так как она действует до 2026 года.

При этом полпред констатировал, что из 89 школ, которые должны быть введены в округе после капремонта к 1 сентября, по 12 есть риски несвоевременного завершения работ. О каких регионах идет речь Серышев не уточнил, но отметил, что отставание, как и в случае с детсадами. вызвано слабой проработкой ПСД, а также расхождением запланированных и фактических объемов работ.

Напомним, ситуацию со строительство, в том числе социальных объектов, депутаты регионального парламента Новосибирской области обсуждали в конце июня. Отмечалось, что цены на стройматериалы пошли вниз и депутаты интересовались у представителей областного правительства планирует ли Минстрой  пересматривать ПСД и контракты в обратную сторону.

 

Ранее редакция рассказывала о том, какие регионы отстают в заготовке топлива на зиму. 

Фото: pixabay.com, автор- _Alicja_

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Сибирь

Теги : строительство власть


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