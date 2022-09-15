Страны Запада и США готовы «надавить» на турецкие банки из-за сотрудничества с РФ

США стремятся «надавить» на турецкие банки, которые подключились к системе «Мир», передает ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.

Кроме того, в планах Брюсселя выразить свое отношение к несоблюдению санкций лично, поэтому в ближайшее время в Турцию с этой целью будет отправлена делегация.

Позиция США и ЕС однозначна: Анкара не должна содействовать Москве в «обходе санкции». По данным газеты Financial Times, США будет внимательно следить за коммерческими организациями, которые позволяют использовать карту «Мир».

Ранее в СМИ прошла информация о том, что турецкие отели перестали принимать карту «Мир», ссылаясь на указание Центробанка страны.

Такое правило было установлено ЦБ Турции из-за угроз санкций.

Платежи этой картой больше не осуществляют Ziraat Bankasi, Is Bank, Credit Europe Bank, Vakifbank.

Ранее редакция сообщала, что Казахстан отказывается поддержать Россию в увеличении поставок дефицитных товаров. То, как компании страны соблюдают санкционный режим, контролируют власти США и ЕС.