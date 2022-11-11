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В Тогучине началась разработка угольного месторождения

  • 11/11/2022, 17:30
Автор:
добыча угля
Речь идет о добыче длиннопламенных углей, которые используются в качестве топлива для котельных, ТЭЦ и жилого сектора.

— На угольном месторождении в Тогучинском районе проведена вскрышка. Речь идет о добыче длинопламенных углей, которые потребляет население для отопления и используют котельные и некоторые ТЭЦ, — сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. — Открытым способом уголь добывать дешевле. Пока разведанных запасов на новых месторождениях хватает для добычи открытым способом.

Как пояснили редакции Infopro54 в Минпромторге области, речь идет о строительной компании ООО «Объединение инженеров-строителей», у которой есть лицензия на месторождение и проект по добыче углей.

В Горном планируют построить предприятие угледобывающей промышленности

На момент публикации материала до представителей компании редакции дозвониться не удалось. В пресс-службе «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» редакции пояснили, что начинали работать с инвестором, но далее он стал работать самостоятельно. Свежей информации о проекте у АИР нет. В администрации района редакции рассказали, что работают с инвестором по инвестиционному плану, но детали пока не раскрывают.

Напомним, о том, что в Тогучинском районе планируют построить предприятие угледобывающей промышленности, было известно еще в 2017 году. На заседании инвестиционного совета представители АО «Агентство инвестиционного развития» сообщали, что инициатором второго проекта является московское ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей». Площадь участка — 4 га.

— На территории ТОСЭР инвестор планирует создать предприятие угледобывающей промышленности: перерабатывающий и административно-лабораторный комплекс по переработке добываемого угля. У них есть лицензия и планы по развитию добычи угля в соседнем муниципальном образовании, — рассказывали на инвестсовете представители АИР.

Судя по данным департамента по недропользованию по СФО, в 2013 году компания получила лицензию на участок №1 Доронинской площади, расположенный 25 км южнее Тогучина. Окончание действия лицензии — 2035 год. Основной вид деятельности компании — добыча и обогащение угля и антрацита.

Сибнедра готовят два угленосных участка к аукциону

Сибнедра готовят два угленосных участка к аукциону

В 2019 году начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Асламбек Гермаханов на пресс-конференции сообщал, что ведомство готовит к аукциону два угленосных участка в Кузнецком бассейне Новосибирской области: Завьяловский и Доронинский угленосные районы. По его словам, интерес к участкам проявляло ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей» (Москва), инициативу по началу разработки месторождения поддерживала и администрация Тогучинского района.

Как уточняли тогда корреспонденту InfoPro54 в администрации Тогучинского района, реализовывать проект компания планирует через ООО «Доронинское-1». Согласно информации, размещенной на сайте администрации Тогучинского района, ООО «Доронинское-1» намерено построить в районе угледобывающее предприятие. Эти планы компания вынашивает уже давно, так как сроки строительства объекта указываются с 2013 по 2018 годы, то есть с момента получения лицензии. Расчетная стоимость объекта — 8,5 млрд рублей (в ценах 2013 года). После его запуска компания планировала создать более 900 рабочих мест. Речь идет о добыче длиннопламенного угля открытым способом. Изначально предполагалось, что он будет поставляться в районные котельные и местному населению. Проектная мощность по добыче угля — 5 млн тонн в год. Также в рамках проекта предполагалось строительство обогатительной фабрики.

Доронинский угленосный район представлен Чертандинским месторождением с запасами углей марки «Д» категорий В+С1 в количестве 8857 тысяч тонн на Южном участке и 126 млн тонн марки «Д» — на Северном, а также Доронинской площадью (58,6 млн тонн, марка «Д»), которые являются продолжением угленосных районов Кузбасского бассейна. Оба участка Чертандинского месторождения лицензированы компанией ООО «Регион Ойл». Как инвестор скорректировал планы к 2022 году, пока неизвестно.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в следующем году инвестор планирует добыть первые несколько сот тысяч тонн угля на новом месторождении антрацита.

Фото pixabay — mbordakov

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Рубрики : Власть Бизнес Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : инвестиции добыча угля


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