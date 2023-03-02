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Дом ALMOND: респектабельность и благородство в центре Новосибирска

  • 02/03/2023, 14:14
недвижимость в Новосибирске
В 2023 году Новосибирск ожидает одна из самых ярких премьер в категории проектов бизнес-класса ― на улице Чаплыгина сдается клубный дом ALMOND от ГК «Расцветай».

Современный дом в тихом центре для Новосибирска ― редкость. Основная масса предложений в сердце города ― квартиры в старом фонде. Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, функциональные планировки, видовые характеристики, приватность и расположение в самом центре ― практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Дом ALMOND расположен вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» ― элитная локация в центре города.  Все рядом ― деловой центр, рейтинговые школы, детские сады, поликлиника, театры и музеи, парки и скверы. Развитая социальная инфраструктура ― параметр, особо важный для требовательных родителей. Если в непосредственной близости от дома несколько престижных школ, частные и муниципальные детские сады, развивающие и языковые центры, спортивные заведения, то есть возможность маневра, уверенность, что ребенок сможет успешнее раскрыть свой потенциал.

В доме ALMOND всего 87 квартир — это приватность и высокий уровень безопасности. Интеллектуальный формат планировок диктует рациональное использование каждого метра в квартирах, выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторные кухни-гостиные, спальни с гардеробными. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 метра дарят ощущение простора.

Внутренняя обстановка в подъездных холлах ALMOND транслирует роскошь во всех деталях: пятиметровые потолки и великолепный интерьер лобби создают атмосферу эксклюзива и респектабельности.

Внутренняя обстановка в подъездных холлах ALMOND транслирует роскошь во всех деталях: пятиметровые потолки и великолепный интерьер лобби создают атмосферу эксклюзива и респектабельности.

Эстетика подъездных холлов дома ALMOND ― сдержанная респектабельность. В лобби первого этажа удобно встретиться с деловым партнером, попить кофе с приятелем, посидеть с книгой или принять документы у курьера. Для отделки используются материалы премиального уровня ― как в респектабельных отелях.

Жильцы дома ALMOND имеют возможность спуститься к своему автомобилю, минуя улицу, так как лифты доставят их с жилых этажей прямо на паркинг. Круглосуточное видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность автомобиля.

Офис продаж Дома ALMOND:

новостройки в Новосибирскеул. Каменская, 7, Double Hill business center, офис №304
Тел. +7 (383) 258-44-88
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


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