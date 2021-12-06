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Что происходит с «Экологией-Новосибирск» и региональной концессией по утилизации мусора?

  • 06/12/2021, 23:00
Автор:
новости Новосибирска
В среду на комитете по строительству и ЖКХ депутаты намерены «под камеры» заслушать отчет гендиректора регоператора Ларисы Анисимовой по ситуации в компании.

Кто кого не понял?

Новосибирское УФАС в очередной раз отказалось согласовывать поправки в «мусорную» концессию. Это решение было принято еще 22 ноября, сообщил РБК.Новосибирск со ссылкой на заместителя руководителя регионального УФАС Елену Максимейко. В УФАС уточнили, что концессионер предлагал внести в действующее соглашение семь поправок, но отказались перечислить их содержание. Напомним, что ранее условия допсоглашения дважды пыталось откорректировать министерство ЖКХ региона — и оба раза получало отказ.

Интересно, что на заседании комиссии по экологии регионального парламента 2 декабря министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов заявил, что «заключение ФАС по концессии ожидается со дня на день».  25 ноября на сессии регионального парламента министр экономического развития Лев Решетников сообщал, что «после того как будет озвучена позиция антимонопольной службы, определятся дальнейшие действия по концессии».

А мы предупреждали!

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко напомнил, что решение УФАС было ожидаемо, и он предупреждал об этом еще на ноябрьской сессии регионального парламента.

— Работа с действующей «мусорной» концессией идет уже пятый год. Федеральный закон не даст ее изменить, так как в нем четко и жестко прописан порядок внесения изменений. Особенно для концессий, в которых участвует субъект федерации. Нельзя изменить объем инвестиций, время строительства и место, где расположен объект. Это существенные параметры, — подчеркивал депутат, выступая на сессии.

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

Регоператоры предупредили о возможном росте расходов по вывозу мусора

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Агеенко отметил, что у регоператора была возможность внести поправки в соглашение, если бы он подал документы в федеральный ФАС, где доказал, что концессионное соглашение выполнить невозможно, так как полигон в Раздольном попадает в запретную зону из-за расположенного рядом аэродрома.

— Если бы это решение не было оспорено и вступило в силу, тогда ФАС согласовала бы изменения. Другой вопрос, что тогда пришлось бы разбираться: кто виноват, что в концессию был заявлен именно этот земельный участок? Ольга Молчанова (Ранее занимала должность министра экономического развития. — Ред), которая на тот момент курировала концессионные проекты или сам концессионер? А УФАС отказал концессионеру на законных основаниях, так как не имеет права согласовывать такие изменения, — говорит собеседник редакции. — Все идет к тому, что ситуацию снова искусственно затягивают. Почему? Никто не хочет ссориться с московской структурой, чьи интересы представляет ГК «ВИС», она строит в Новосибирске мост, собирается возводить поликлиники. Обоюдно без шума и пыли можно было расторгнуть концессию еще несколько лет назад, тем более что никаких затрат концессионер на создание объекта не понес. Возмещать нечего. Договор на подводку кабеля, за который они заплатили 92 млн рублей, был заключен в 2015 году, еще до подписания концессии. Юридически эти расходы в соглашение включить невозможно, тем более что линия до Раздольного так и не доведена.

Самобанкротство — цель или средство?

Вадим Агеенко также прокомментировал информацию о самобанкротстве регоператора.  По его словам, даже губернатор узнал об этом решении компании из СМИ.

— Губернатор за них горой стоит, не растрогает концессию — и тут такой фортель. У меня есть информация, что он был очень возмущен и звонил в Москву Снегурову (Игорь Снегуров, основной владелец ГК «ВИС». — Ред.), — говорит Агеенко.

В среду на комитете по строительству и ЖКХ депутаты намерены под камеры заслушать отчет гендиректора ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.)Ларисы Анисимовой по ситуации в компании.

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— Только вступивших в силу решений судов по задолженности регоператора — на 500 млн рублей. В кассации и апелляции находятся иски еще примерно на 400 млн рублей. Это очень крупные суммы. Анисимова говорит, что в результате процедуры наблюдения будет погашать эти долги в течение 1-3 лет. Но как быть с ранее озвученными обещаниями? Недавно «Экология-Новосибирск» заключила мировое соглашение с МУП «Спецавтохозяйство», признала всю сумму долга, которую обещала выплатить в течение 2-3 лет. Сейчас из-за самобанкротства эти обязательства снова откладываются? А муниципальное предприятие планировало на эти деньги закупить линии для сортировки мусора на Левобережный полигон, — комментирует Вадим Агеенко. — На мой взгляд, скорее всего, «Экология-Новосибирск» сама себя обанкротит — и ничего ей за это не будет. Бывший глава Новосибирского оперного театра Владимир Кехман тоже банкрот, но это не мешает ему работать в госструктурах, занимать руководящие должности и прекрасно себя чувствовать.

Депутат также прокомментировал информацию о суммах задолженности потребителей перед «Экологией-Новосибирск». По его данным, сейчас Лариса Анисимова называет суммы около 760 млн рублей, а ранее фигурировала сумма в 1,5 млрд.

— Многие долги дутые. К нам приходит много жалоб из районов, люди сообщают, что им в 2020 году пришли уведомления об оплате услуг по вывозу ТКО за 2019 год, с пени и штрафами, хотя услуги по факту не оказывались, — заявил Агеенко. — Кстати, я неоднократно предупреждал, что в случае банкротства регоператора все его долги перед третьими лицами (перевозчики, полигоны, потребители) будут ложиться на областной бюджет.

О проблемах с начисленными суммами за услуги по вывозу ТКО редакции, к примеру, рассказал владелец СТО в Искитиме.

— У меня был заключен договор по вывозу мусора 1 раз в месяц. Недавно пришло уведомление о взыскании недоимки. Стал разбираться, оказалось, что мусор у меня вывозили 4 раза в месяц, в нарушение договора, а меня в итоге поставили перед фактом, — пояснил предприниматель.

В пресс-службе ГК «ВИС» в ответ на запрос редакции сообщили, что ООО «Экология-Новосибирск» планирует подготовить и подать повторное обращение с учетом доводов УФАС.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : утилизация мусора концессия бизнес


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