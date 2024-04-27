«Ретроградный Меркурий отступил»: астролог рассказала, что ждет в мае каждый знак зодиака

25 апреля наконец-то закончился ретроградный Меркурий и можно выдохнуть! Ведь во время его действия у нас часто рушатся планы, меняются договоренности во время переговоров, возвращаются в нашу жизнь «бывшие» или старые знакомые, нам сложно доносить информацию до других, ломается техника и т.д.

Наконец наша жизнь возвращается в привычное русло, и мы начинаем адекватно коммуницировать с другими людьми. Можно спокойно покупать бытовую технику, машины, смело реализовать все сферы, за которые отвечает Меркурий.

А значит, заключать важные договоры, выходить на новую работу, вести переговоры, переезжать, доносить информацию, не опасаясь быть не понятыми.

Новосибирский астролог Наталья Горелкина, рассказала, что ждет в мае все знаки зодиака.

Из ближайших изменений на небе, с 29 апреля Венера переходит в Тельца, свою обитель. А это значит, что нас посетит атмосфера красоты, стабильности. Держите фокус на проектах, даже если они не принесут сразу прибыли. Хорошее время для улучшения отношений или знакомства с новым спутником, если вам это актуально.

В основной части месяца будут присутствовать Тельцовские энергии, а это про практичность, желание заземлиться, сделать что-то своими руками, реализовать задуманное, улучшить тему финансов и желание получать удовольствия.

Первые 6 дней месяца активны и заряжены, продуктивное время ударно поработать в майские праздники на даче.

8 мая новолуние, хорошее время для создания намерения, желаний и постановки целей.

Один из важных аспектов, с 20 по 25 мая Венера встанет в соединение с Юпитером в Тельце.

Это период успеха и удачи во всех начинаниях, поэтому используйте его по максимуму и не упустите возможности. Он благоприятен для начала важных проектов, в темах связанных с партнёрами или клиентами. Возрастает способность вдохновлять других, быть щедрыми и возможность стать популярным.

Что ждет каждый знак Зодиака в мае:

Овны — большая активность приблизит реализацию планов

Тельцы – появление поддержки друзей или единомышленников, возможность реализовать свои мечты

Близнецы – хороший период стать длят кого-то наставникам или покровителем

Рак — получение признания и возможность увеличить доход

Лев – шанс стать популярнее и заметнее других

Дева – уход в рутину и увеличение нагрузки

Весы — реализации планов, важно обратить внимание на здоровье

Скорпион — появится, наконец, возможность сделать скачок, куда давно хотели

Стрелец – долгожданные изменения в теме финансов и личной жизни

Козероги — важные личные события добавят ощущения легкости

Водолей – изменения в темах, связанных с домом

Рыбы – закрепление статуса, формирование своих намерений на будущее.

Следующий период ретро Меркурия с 5 по 28 августа и у нас есть время для внедрения и реализации важных дел в течении ближайших трёх месяцев.