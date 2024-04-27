Кота, застрявшего между оконными рамами, спасли в Новосибирске

Спасатели МАСС освободили рыжего кота, который застрял между оконными стеклопакетами.

Четвероногий был заключен между рамами в доме на улице Ясный Берег в Новосибирске. Любимое занятие – наблюдение за птичками, едва не стало для домашнего питомца фатальным.

Как рассказывают владельцы кота, пушистик оказался в заключении из-за своего любопытства. Хозяева квартиры оставили окно на режиме проветривания, а кот в это время решил пробраться на балкон. Для вызволения рыжика пришлось вызывать спасателей.

История закончилась благополучно. Кота освободили и вернули его в квартиру целым и невредимым.

— Тот в благодарность дал погладить свой животик и немножко пошипел, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

Ранее редакция сообщала о том, что котенка спасли из-под пола в Новосибирске.