Новосибирская область опережает регионы Сибири по росту числа разводов

По данным FinExpertiza, в январе-мае 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов в Новосибирской области составило 5,1 тыс. случаев против 3,2 тыс. в прошлом году. Второе и третье место заняли Республика Тыва (+53%) и Омская область (+50,6%). Меньше всего в Сибирском федеральном округе разводились жители Хакасии (+20,9%), Алтайского края (+27,3%) и Кемеровской области (+35,4%).

Всего в стране количество разводов с января по май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 44%, до 251,9 тыс.

По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, резкий рост разводов связан с тем, что во время карантина в 2020 году россияне предпочитали откладывать именно бракоразводные процессы.

— Как только ЗАГСы вернулись к нормальной работе, желающие развестись начали «наверстывать упущенное». В 2021 году абсолютное количество и браков, и разводов в целом вернулось к доковидному уровню, но относительно более низкой базы 2020 года динамика разводов оказалась более стремительной, — отмечает Елена Трубникова.

Также увеличилось и количество заключаемых браков. В тройку регионов по росту числа регистрации браков вошли Алтайский край (+37,5%), Омская область (+37,1%) и Новосибирская область (+31,8%). По данным экспертов, в России количество браков выросло на 30,1% и составило 267,5 тыс., что стало рекордом за последние три года. В Сибири этот показатель меньше — увеличение на 26,9%. С января по май 2021 года в регионах было заключено 32 тыс. браков, годом ранее сыграли свадьбу 25,2 тыс. пар.