Ревнивый муж грозил убить жену и ее коллегу в магазине Новосибирска

Муж приревновал жену к ее коллеге по работе. Он грозил убить обоих. Об этом сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел утром 26 октября. На пост к дежурному поступил сигнал тревоги из магазина товаров в Ленинском районе Новосибирска.

Когда сотрудники приехали на место, то увидели плачущего мужчину. А вызвавшая их продавщица сказала, что именно он представляет угрозу. Как выяснилось опасный элемент – это муж работницы.

― Не стесняясь присутствия гвардейцев, пара тем временем продолжала очень эмоционально выяснять отношения с использованием ненормативной лексики, ― говорится в сообщении.

Гвардейцы осмотрели всех участников конфликта. У ревнивца не было при себе ничего опасного, а вот у его жены был обнаружен перцовый баллончик. Именно из-за него мужичина и плакал, так как супруга не поскупилась и выпрыскала на него половину содержимого.

― В момент, когда ревнивый супруг с силой дёрнул дверь, ведущую в подсобное помещение магазина, и сломал замок, он был задержан, ― отметили в пресс-службе.

Скандальную пару передали полиции.

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