Суд конфисковал автомобиль у пьяного нарушителя в Новосибирске

Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении 62-летнего местного жителя. Его признали виновным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

― Суд установил, что 25 июня 2023 обвиняемый управлял автомобилем Тойота «Рав 4» в пьяном виде. После задержания он отказался проходить медицинское освидетельствование, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге мужчину приговорили к 220 часам исправительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.

А чтобы у нарушителя больше не было подобных соблазнов, у него конфисковали автомобиль.