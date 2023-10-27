Суд конфисковал автомобиль у пьяного нарушителя в Новосибирске

Венгеровский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении 62-летнего местного жителя. Его признали виновным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
― Суд установил, что 25 июня 2023 обвиняемый управлял автомобилем Тойота «Рав 4» в пьяном виде. После задержания он отказался проходить медицинское освидетельствование, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В итоге мужчину приговорили к 220 часам исправительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года.
А чтобы у нарушителя больше не было подобных соблазнов, у него конфисковали автомобиль.
Фото: со страницы прокуратуры Новосибирской области.
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