Режим черного неба сохранится в Новосибирске до вечера 18 сентября

До 18 часов 18.09 в г. Новосибирск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 1 степени опасности, сообщает западно-Сибирский гидрометцентр. Кроме того, по данным метеорологов на большей части территории региона сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

18 сентября в Новосибирской области ожидается погода без осадков, облачно. Температура ночью +9+11 градусов, днем — +19+21.

Напомним, в период неблагоприятных метеоусловий НМУ (например, при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий, автотранспорта, костров, сжигающих траву огородников и жителей частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.