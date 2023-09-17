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Новосибирских спасателей наградили за спасение 44 человек на водоемах города

  • 17/09/2023, 11:22
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Новосибирских спасателей наградили за спасение 44 человек на водоемах города
В том числе, спасателям удалось предотвратить гибель 10 детей.

Матросы-спасатели и спасатели за купальный сезон 2023 года на водоемах города спасли 44 человека, из них 10 детей. На водных объектах города 33 случая оказания первой помощи отдыхающим 15 из них дети. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Матросов-спасателей наградили в МКУ «Служба АСР и ГЗ» в честь закрытия купального сезона 2023 года.

—  К сожалению не взирая на все предпринятые меры для предупреждения населения об опасности купания в необорудованных местах избежать гибель людей не удалось. За купальный сезон официально утонуло 3 человека, один из них ребенок. Причина иных случаев гибели на водных объектах устанавливается, —  отметили в пресс-службе. —  Основными причинами гибели является игнорирование предупреждений о запрете купания, оставление детей у воды без присмотра и грубейшее нарушение правил поведения на воде, купание в запрещенных местах в алкогольном опьянении.

Для организации обеспечения безопасности на водных объектах города было организовано 15 спасательных постов, в местах, запрещенных для купания было установлено более 240 аншлагов «Купание запрещено». За купальный сезон совместно с отделами ГО ЧС районов было проведено более 5000 рейдов на водные объекты города, проведено более 8000 профилактических бесед с отдыхающими.

— Несмотря на закрытие купального сезона спасатели МАСС продолжают профилактическую работу с населением на водных объектах города. Проводится патрулирование самых излюбленных и массовых мест отдыха на водоемах города Новосибирска. В ходе патрулирования проводятся профилактические беседы, раздаются информационные памятки, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Хочется отметить, что на 9-ти проверенных водных объектах не было ни одного купающегося и будем надеется, что следующие патрулирования будут с таким же результатом.

Ранее редакция рассказывала о том, что спасатели выловили из Оби трех девушек на сдутом матрасе. 

Фото пресс-службы МЧС

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : спасатели МЧС


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