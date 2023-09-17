Медучреждения Новосибирской области закупаются вакцинами

На сайте госторгов появились сообщения о массовой закупке вакцин для медучреждений Новосибирской области.

На вакцинацию от клещевого энцефалита областной бюджет готов потратить 100 млн рублей. В рамках одного контракта планируется закупить 247 тыс доз, второго — 35 тыс.

На приобретение вакцины для профилактики ветряной оспы выделено 14 млн рублей — 7122 дозы. Вакцина может применяться для детей в возрасте от 9 месяцев.

Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции обойдется в 16,6 млн рублей: 15 тыс доз, а также для профилактики пневмококковой инфекции для детей и взрослых — 17,2 млн рублей: 11,2 тыс доз.

На профилактику туляремии выделено 23,5 млн рублей. На торгах планируется закупить более 6 тыс доз.

На покупку вакцины для профилактики вирусного гепатита А заложено 28 млн рублей: планируется приобрести 41 тысячу доз для иммунизации населения старше 18 лет.

32,6 млн заложено на выявление больных туберкулезом: закупку вакцин для пробы манту — более 68,6 тыс доз. Напомним, о том, что в Новосибирской области остро стоит проблема заболеваемости туберкулезом шел разговор во время встречи президента Владимира Путина с региона Андреем Травниковым. Путин призвал губернатора уделить больше внимания борьбе с этим заболеванием.

Кроме того, регион продолжает закупки сезонной вакцины от гриппа — на торгах планируется закупить 120 тыс доз. Стартовая цена — 20 млн рублей.

Ранее редакция приводила мнения экспертов о том какие вакцины и когда нужно ставить взрослым.